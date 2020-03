KØBENHAVN, Danmark, 31. marts 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag modtaget følgende storaktionærmeddelelse:

”Under henvisning til §38 i Lov om kapitalmarkeder samt §55 og §56 i Selskabsloven meddeles hermed, at efter kapitalforhøjelsen, der blev offentliggjort den 30. marts 2020, ejer Nordea Bank Abp direkte mere end 5% af aktierne og stemmerettighederne i Bavarian Nordic A/S.”

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Thomas Duschek

Investor Relations & Communications

Tel: +45 30 66 35 99

Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2020

Vedhæftet fil