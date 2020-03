Valneva annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2019

Saint-Herblain (France), 31 mars 2020 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”) a annoncé aujourd’hui la publication de son Document d’enregistrement universel 2019, suite à son dépôt en date du 30 mars 2020 effectué auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro D.20-0217.

Le Document d’enregistrement universel 2019 de Valneva contient le Rapport Financier Annuel 2019, et notamment:

les comptes sociaux ;

les comptes consolidés (dont les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes) ;

le Rapport du conseil de surveillance sur le Gouvernement d’entreprise.

Le Document d’enregistrement universel 2019 contient par ailleurs les informations du Rapport de gestion 2019 de la Société, en ce compris la description du programme de rachat d’actions de Valneva, le rapport sur la Responsabilité sociale et environnementale du Groupe (la Déclaration de performance extra-financière) ainsi que les informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Il contient également les perspectives et les principaux facteurs de risque à jour des informations actuellement connues sur la pandémie de Covid-19 (cf. communiqué de presse du 24 mars 2019 et sections 1.4.4 et 1.5.1 du Document d’enregistrement universel), y compris les effets possibles sur les ventes de produit, sur le démarrage de la phase 3 du vaccin contre le chikungunya et sur le risque d’avoir à demander aux fournisseurs de crédit la suspension temporaire des clauses de revenus minima.

Le document peut être consulté sur le site internet de Valneva ( https://valneva.com/investors/financial-reports/?lang=fr ). Le Document d’enregistrement universel de Valneva est également disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée du document peut être obtenue auprès de la Société : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins se concentrant sur la prévention contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL®1 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.









1 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France







