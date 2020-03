COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 mars 2020

L’Assemblée générale mixte de Société Générale se tiendra le 19 mai 2020 hors la présence physique de ses actionnaires

Réuni le 31 mars 2020 en audioconférence, le Conseil d’administration de Société Générale S.A. a décidé que l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2020 se tiendra à 16h hors la présence physique de ses actionnaires compte tenu des mesures limitant les rassemblements du fait de l’état sanitaire en France.

Cette décision découle de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des Assemblées générales, prise par le Gouvernement en vertu de l’habilitation qui lui a été conférée par la Loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La date, l’heure et le lieu de l’assemblée tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa séance du 5 février 2020 restent valables. La brochure de convocation qui sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) apportera toutes les informations utiles sur le déroulement de l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 et les modalités de participation des actionnaires. Ces modalités feront l’objet d’un communiqué le 10 avril 2020, une fois qu’elles auront été arrêtées par le Conseil d’administration.

Dans ce contexte de crise sanitaire, Société Générale sera particulièrement attentif au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance, ou le vote par internet (VOTACCESS) et la procédure des questions écrites.

D’ores et déjà, Société Générale invite ses actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site de la société www.societegenerale.com qui sera actualisé des décisions prises et rappelle que, comme chaque année, l’Assemblée générale sera retransmise sur le site internet de la société.

