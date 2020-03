Le Projet Chvaletice Manganese d'Euro Manganese approuvé pour recevoir d'importantes incitations à l'investissement par le ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque





Euro Manganese devient éligible pour des crédits d'impôt de 470,3 millions CZK (environ 27 millions CAD)

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (« EMN » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa demande pour obtenir certaines incitations à l'investissement pour le Projet Chvaletice Manganese (le « Projet »), qui a été initialement présentée dans le communiqué de presse de la Société publié le 14 août 2019, a été approuvée par le ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque.

Ces incitations à l'investissement prennent la forme de crédits d'impôt tchèques sur les sociétés liés aux actifs éligibles du Projet acquis par la filiale de la société, Mangan Chvaletice s.r.o. (« Mangan »). Sur la base des actifs éligibles d'environ 2,4 milliards CZK (environ 137 millions CAD), ces crédits d'impôt s'élèveraient à près de 470,3 millions CZK (environ 27 millions CAD). Ces crédits d'impôt seraient supérieurs à l'amortissement fiscal normal de ce genre d'actifs éligibles et seraient appliqués aux impôts sur le revenu des sociétés tchèques autrement payables par Mangan sur les bénéfices générés par le Projet.

Marco Romero, président et directeur général d'EMN, a commenté : « Nous sommes reconnaissants et très encouragés par ce soutien précieux que nous offre le gouvernement tchèque. Malgré la période troublée que le monde traverse actuellement, notre équipe est déterminée et continue de réaliser des progrès excellents dans tous les domaines majeurs de notre important Projet Chvaletice Manganese. Nous visons à devenir le seul producteur primaire de produits de manganèse à ultra-haute pureté d'Europe, au moment où ces matières premières de batterie fabriquées de façon durable seront les plus demandées par l'industrie européenne des véhicules électriques en pleine expansion. »

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera des résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne apparaît comme le principal centre de production de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté et fabriqués de manière durable, pour le secteur des batteries lithium-ion et les producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

