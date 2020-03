BURNABY, British Columbia, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., führender Anbieter von Quantencomputingsystemen, -Software und -Services gibt bekannt, dass ab heute alle, die nach Lösungen für die Bewältigung der COVID-19-Krise suchen, freien Zugang zu seinen Quantensystemen über den Quanten-Cloud-Service Leap erhalten. Das Unternehmen wird von Partnern und Kunden unterstützt, unter anderem von CINECA, DENSO, dem Forschungszentrum Jülich, Kyocera Corporation, KYOCERA Communication Systems, MDR/Cliffhanger, Menten AI, NEC Solution Innovators Ltd., OTI Lumionics und QAR-Lab der LMU München sowie Sigma-i, der Universität Tōhoku und Volkswagen. Sie ermöglichen den Zugang zu Entwicklungsteams, die über Fachkenntnisse zur Nutzung des Quantencomputers und der Formulierung von Problemen verfügen und Unterstützung bei der Entwicklung von Lösungen bieten.



Diese Initiative erfolgt auf Ersuchen der kanadischen Regierung, branchenübergreifend nach Lösungen für die Pandemie zu suchen. Der uneingeschränkte, kostenlose Zugang zu den Quantencomputern von D-Wave über Leap steht ab sofort jedem, der an Lösungen für COVID-19 arbeitet, in den 35 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien, in denen der Quanten-Cloud-Service Leap verfügbar ist, zur Verfügung.

Wirksame Maßnahmen gegen COVID-19 erfordern gemeinsame und weltweite Anstrengungen verschiedener Organisationen, einschließlich privater und öffentlicher Institutionen. Durch die Bereitstellung des freien Zugangs zu den Quantencomputing-Ressourcen von Leap und zu Quantencomputer-Experten hoffen D-Wave und seine Partner dazu beizutragen zu können, dass Lösungen für die COVID-19-Krise gefunden werden. Dank dieser neuen Initiative kann jeder, der Lösungen für die Pandemie entwickelt, sofort uneingeschränkten, kommerziellen Zugang auf Vertragsebene zu dem kürzlich eingeführten Leap 2 erhalten. Leap 2 umfasst den Hybrid Solver Service, der entwickelt wurde, um klassische und Quantencomputing-Ressourcen zu vereinen und mit bis zu 10.000 vollständig verbundenen Variablen hochkomplexe Probleme schnell und präzise zu lösen.

„Wir durchleben eine bislang nicht gekannte Krise, von der fast jede Branche und Bevölkerungsgruppe betroffen ist. Effektive Maßnahmen gegen diese Pandemie erfordern Kreativität und neue Ansätze zur Problemlösung. Wir glauben, dass wir mit der Kombination aus der Fachkompetenz unserer Kunden und Partner und der Hybridstrategie des Quantencomputings gemeinsam eine potenziell leistungsstarke Ressource den Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt bieten, um schnell und gemeinsamen Lösungen zu entwickeln“, so Alan Baratz, CEO von D-Wave. „D-Wave und seine Partner und Kunden verfügen über herausragende Fachkenntnisse im Bereich des Quantencomputings. Wir hoffen, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, mit Hilfe von Anwendungen, die klassische und Quantencomputing-Ressourcen nutzen, Lösungen zu finden. Wir möchten die den Experten zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten interdisziplinär, vertikal und geografisch erweitern und das profunde Quantencomputing-Wissen der Gemeinschaft in die komplexe und dynamische COVID-19-Situation einbringen.“

Hybridanwendungen aus klassischem und Quantencomputing könnten sich gut für die Lösung vieler komplexer Probleme dieser Art eignen. Zu den möglichen Schwerpunkten bei COVID-19 gehören zahlreiche Quantenhybridanwendungen, z. B. die Analyse neuer Diagnosemethoden, die Modellierung der Virusausbreitung, die Optimierung der Krankenhauslogistik, die Verteilung von Lieferungen, pharmazeutische Kombinationen und vieles mehr.

„Die Computertechnologie unterstützt seit langem Entwicklungen in Wissenschaft und Industrie. Das Quantencomputing hat jetzt das Potenzial, diese Entwicklungen weiter voranzutreiben, und wir gehörten zu den ersten Unternehmen, die in der Automobilindustrie mit der Forschung auf diesem Gebiet begannen“, erklärte Koji Arima, President & CEO von DENSO. „Wir fühlen uns geehrt, an dem Projekt teilnehmen zu können, das diese Erfahrung nutzen, unsere Expertise weltweit mobilisieren und unseren Kooperationsgeist aktivieren wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Krise nur gemeinsam überwinden können.“

„Es ist vielversprechend, die Lösung komplexer Probleme in der Pharmakologie und Epidemiologie, die z. B. in der beispiellosen COVID-19-Krise aufgetreten sind, mit Hilfe hybrider Workflows aus Quanten-/klassischen Computersimulationen zu beschleunigen“, so Prof. Dr. Kristel Michielsen vom Jülich Supercomputing Centre. „Um die Optimierungs- und KI-Fähigkeiten von D-Wave effizient zu nutzen, integrieren wir das System in unsere modulare HPC-Umgebung.“

„Einigkeit und Zusammenarbeit sind der Schlüssel zur Bewältigung der COVID-19-Krise“, kommentierte Hans Menlo, CEO von Menten AI. „Wir freuen uns, mit D-Wave und seinen Partnern zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen sowie unsere Ressourcen auf jede erdenkliche Weise einzubringen.“

„Wir freuen uns auf die Teilnahme an dieser Initiative. Tatsächlich haben wir bereits mit der Ausarbeitung einer Formel zur Optimierung der Zuteilung schwerkranker Patienten an die entsprechenden Krankenhäuser begonnen, um einen medizinischen Kollaps zu vermeiden“, erläuterte Dr. Masayuki Ohzeki, Universität Tōhoku und CEO von Sigma-i Co. Ltd. „Sie ist fast abgeschlossen und wird derzeit geprüft.“

Weitere Informationen darüber, wie Sie sofortigen Zugang zu kostenlosen Quantencomputing-Ressourcen und Programmierunterstützung für COVID-19-Lösungen erhalten, finden Sie unter www.dwavesys.com .

