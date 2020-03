BURNABY, Colombie-Britannique, 31 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., le chef de file des systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate d'un accès gratuit à ses systèmes quantiques via le service cloud quantique Leap pour quiconque travaille sur les réponses à la crise du COVID-19. Les partenaires et les clients, notamment CINECA, DENSO, Forschungszentrum Jülich, Kyocera Corporation, KYOCERA Communication Systems, MDR / Cliffhanger, Menten AI, NEC Solution Innovators Ltd., OTI Lumionics, QAR Lab at LMU Munich, Sigma-i, Tohoku University et Volkswagen se joignent à l'effort qui donnera accès à des équipes d'ingénieurs possédant une expertise sur la façon d'utiliser l'ordinateur quantique et de formuler des problèmes, ainsi qu'une aide au développement de solutions.



Cette initiative vient en réponse à une demande du gouvernement canadien pour des solutions à la pandémie dans tous les domaines d'activités. Un accès gratuit et sans entrave aux ordinateurs quantiques de D-Wave via Leap est disponible immédiatement pour toute personne travaillant sur les réponses au COVID-19 dans les 35 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie où l'accès au service cloud quantique Leap est disponible.

Répondre efficacement au COVID-19 nécessite un effort de collaboration mondial entre les diverses organisations, tant privées que publiques. En offrant un accès gratuit aux ressources de traitement quantique et à l'expertise quantique de Leap, D-Wave et ses partenaires espèrent contribuer à trouver des solutions à la crise du COVID-19. Grâce à cette nouvelle initiative, toute personne développant des réponses à la pandémie peut immédiatement obtenir un accès commercial illimité, de niveau contractuel, au Leap 2 récemment lancé. Leap 2 inclut le service de solveur hybride conçu pour apporter à la fois des ressources classiques et quantiques afin de résoudre rapidement et précisément des problèmes très complexes avec jusqu'à 10 000 variables entièrement connectées.

« Nous traversons une crise sans précédent qui touche presque tous les secteurs et toutes les populations. Répondre habilement à cette pandémie nécessite de la créativité et de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. Nous pensons qu'en combinant l'expertise de nos clients et partenaires avec l'informatique quantique hybride, nous pouvons ensemble apporter une ressource potentiellement puissante aux particuliers, aux organisations et aux gouvernements du monde entier en créant des solutions agiles et collaboratives », a déclaré Alan Baratz, PDG de D-Vague. « D-Wave, ses partenaires et ses clients possèdent une grande expertise en matière d'informatique quantique. Ensemble, nous espérons pouvoir aider à trouver des solutions aux problèmes en utilisant des solutions hybrides quantiques classiques. Nous voulons étendre les capacités de calcul dont disposent les experts dans toutes les disciplines, verticalement et dans toutes les régions, et mettre à profit les connaissances quantiques approfondies de la communauté sur la situation complexe et dynamique posée par le COVID-19. »{ut1}

L'informatique quantique hybride classique pourrait être bien adaptée pour résoudre une gamme de problèmes complexes de cette nature. Les domaines d'intérêt potentiels pour le COVID-19 comprennent une gamme diversifiée d'applications quantiques hybrides, telles que l'analyse de nouvelles méthodes de diagnostic, la modélisation de la propagation du virus, l'optimisation de la logistique hospitalière, la distribution des fournitures, les combinaisons médicamenteuses et plus encore.

« La technologie informatique a longtemps contribué au développement de la science et de l'industrie. L'informatique quantique a désormais le potentiel de poursuivre ce développement et nous avons été parmi les premiers à lancer des recherches dans ce domaine dans l'industrie automobile », a déclaré Koji Arima, PDG de DENSO. « Nous sommes honorés de nous joindre à ce projet, qui tirera parti de cette expérience, mobilisera notre expertise mondiale et activera notre esprit de collaboration. Nous pensons pouvoir surmonter cette crise grâce à la collaboration de l'humanité toute entière. »

« Accélérer la solution aux problèmes complexes posés en pharmacologie et en épidémiologie, tels que ceux qui sont apparus dans la crise sans précédent du COVID-19, au moyen de flux de travail hybrides issus de simulations informatiques quantiques classiques, est prometteur », a déclaré le professeur Kristel Michielsen du Jülich Supercomputing Center. « Pour utiliser efficacement les capacités d'optimisation et d'intelligence artificielle de D-Wave, nous intégrons le système dans notre environnement CHP modulaire. »

« L'unité et la coopération sont essentielles pour surmonter la crise du COVID-19 », a déclaré Hans Menlo, PDG de Menten AI. « Nous sommes heureux de nous associer à D-Wave et à ses partenaires et d'offrir notre expertise et nos ressources de toutes les manières possibles. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à cette initiative. En fait, nous avons déjà commencé par élaborer une formulation d'optimisation destinée à planifier vers quels hôpitaux diriger les patients gravement malades afin de prévenir l'effondrement du système de santé », a déclaré le Dr Masayuki Ohzeki de l'université Tohoku et PDG de Sigma-i Co. Ltd. « Ce projet est presque terminé et son évaluation est en cours. »

Pour de plus amples informations sur la façon d'obtenir un accès immédiat à des ressources informatiques quantiques gratuites et une assistance à la programmation pour la réponse au COVID-19, rendez-vous sur le site www.dwavesys.com .

À propos de D-Wave Systems Inc.

D-Wave est le chef de file du développement et de la fourniture de systèmes, logiciels et services informatiques quantiques et le premier fournisseur commercial au monde d’ordinateurs quantiques. Notre mission est de libérer la puissance de l’informatique quantique pour le monde. Nous faisons cela en produisant de la valeur client avec des applications quantiques pratiques pour résoudre des problèmes dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence artificielle, la science des matériaux, la découverte de médicaments, la cybersécurité, la détection des défauts et la modélisation financière. Les systèmes de D-Wave sont utilisés par certaines des organisations les plus avancées au monde, notamment NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USRA, USC, le Laboratoire national Los Alamos et le Laboratoire national Oak Ridge. Avec un siège social situé près de Vancouver, au Canada, les activités américaines de D-Wave sont basées à Palo Alto, en Californie, et à Bellevue, dans l’État de Washington. D-Wave dispose d'une base d'investisseurs de premier plan, notamment PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, DFJ, In-Q-Tel, PenderFund Capital, 180 Degree Capital Corp. et Kensington Capital Partners Limited. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.dwavesys.com .