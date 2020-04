April 01, 2020 01:00 ET

April 01, 2020 01:00 ET

Assemblée générale de MCH Group SA

Le Conseil d’administration de MCH Group SA a décidé – en vertu de l’art. 6a, let. b, de l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 16 mars 2020 – que les droits de vote des actionnaires à l’assemblée générale du 24 avril 2020 ne pourront être exercés qu’en donnant pouvoir au mandataire indépendant. La participation personnelle à l’assemblée générale ne sera pas possible.

L’ordre du jour ne contient aucun point extraordinaire. Le Conseil d’administration propose à l’assemblée d’approuver le rapport annuel et financier publié le 26 mars 2020 et de renoncer au versement d’un dividende. Les membres du Conseil d’administration élus par les actionnaires se représentent pour une année supplémentaire et le Conseil d’administration propose leur réélection.

Mutations au sein du Conseil d’administration

Le conseiller d’État Thomas Weber, chef de la Direction de l’économie publique et des affaires sanitaires du canton de Bâle-Campagne, démissionnera du Conseil d’administration, qu’il avait rejoint en tant que délégué du canton de Bâle-Campagne en 2013, lors de l’assemblée générale du 24 avril 2020. Le Conseil d’État du canton de Bâle-Campagne renonce à son droit de nommer un membre du Conseil d’administration et de déléguer un successeur ou une successeuse à Thomas Weber.

Dr. Eva Herzog, jusqu’au 31 janvier 2020 conseillère d’État et cheffe du Département des finances du canton de Bâle-Ville, quittera son poste de membre du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 24 avril 2020, après avoir été déléguée du canton de Bâle-Ville depuis 2005. Le Conseil d’État du canton de Bâle-Ville délègue à sa place au Conseil d’administration la conseillère d’État Dr. Tanja Soland, cheffe du Département des finances du canton de Bâle-Ville.





Liens





Contact pour les médias

MCH Group SA

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com







MCH Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine du live marketing. Il propose des plateformes physiques et numériques dans divers secteurs d’activité. Il propose également des solutions individuelles dans tous les domaines du live marketing – de la stratégie à la mise en œuvre.

www.mch-group.com