AS LHV Group

April 01, 2020 01:00 ET

LHV Group pikendas auditikomitee liikmete Tauno Tatsi, Urmas Peikeri ja Kristel Aarna auditikomitee liikme volitusi tähtajaga kolm aastat arvates nende ametiaja lõppemisest 31. märtsil. Auditikomitee liikmete uued volitused kehtivad kuni 31. märtsini 2023.

Tauno Tats on LHV Groupi nõukogu liige. Ühtlasi kuulub ta EfTEN Kinnisvarafond AS-i, AS-i Ecomet Invest ja OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ ja MTÜ Plate torn juhatusse. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Tauno Tats ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ambient Sound Investments OÜ omab 1 653 709 LHV Groupi aktsiat.

Urmas Peiker oli 2013. aasta maist kuni oktoobrini 2014. aastal LHV Panga vastavuskontrolli juht. Varasemalt on Urmas Peiker töötanud ka Eesti päritolu iduettevõtte Funderbeam äriarenduse juhina, Finantsinspektsiooni turujärelevalve osakonna juhatajana ning lisaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas ning Morgan Stanley-s. Urmas Peiker on OÜ Vesilind, OÜ PT Arendus, OÜ Bintous, OÜ Pioneer Engineering Group ja OÜ Estcap osanik ning juhatuse liige ning ühtlasi kuulub ka FBM SPV1 OÜ ja MTÜ Tööstuse Ekspordi ja Innovatsiooni Klaster juhatusse. Ta on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli ja magistrikraadi Duke-i Ülikooli õigusteaduskonnas USA-s. Urmas Peiker ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Kristel Aarna töötab 2011. aastast AS-i TV Play Baltics finantsjuhina ning oli enne seda Swedbanki Balti panganduse peakontroller. Varasemalt on ta olnud KPMG Baltics AS-i finantsnõustamise teenuste juht ja töötanud ka Eesti Pangas ja CVS Caremark Corporation-is. Ta on ka IKA Konsult OÜ omanik ja juhatuse liige. Kristel Aarna on omandanud bakalaureuse kraadi Taru Ülikooli majandusteaduskonnas ja ärijuhtimise magistrikraadi finantsjuhtimises Bentley University Graduate School of Business-is. Kristel Aarna ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.





