Langtidsinsentiv-ordning

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent av årlig grunnlønn for konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen. Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år, og er basert delvis på a) gjennomsnittlig oppnådd kapitalavkastning (RoaCE) de siste tre årene mot selskapets interne mål, b) Total aksjonæravkastning målt mot et vektet snitt av sammenlignbare selskaper. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 31. mars 2020 har kjøpt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 29,62 kroner per aksje. Totalt 43 238 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltagerne i LTI-ordningen. Norsk Hydro ASA eier etter disse transaksjonene 21 306 248 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2 047 692 028.

Salg av aksjer til ansatte

Primærinnsidere i Hydro har også avtalt å kjøpe aksjer under en generell aksjeordning som tilbys Hydro-ansatte i Norge hvert år.

Hydro-ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 12.500 kroner med 50 prosent rabatt. For ansatte som er med i dette programmet er aksjekursen før rabatt 29,62 kroner per aksje for 422 aksjer, og vil bli overført i April 2020.

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer under langtidsintensivprogrammet og avtalt å kjøpe aksjer under aksjer til ansatte programmet:

Navn Aksjer kjøpt under LTI-ordningen Aksjer planlagt kjøpt under aksjer til ansatte programmet Ny beholdning Konsernsjef Hilde Merete Aasheim 7 363 422 119 946 Konserndirektør Økonomi og Finans Pål Kildemo 1 436 422 13 060 Konserndirektør Bauksitt og Alumina John Thuestad 7 419 422 58 043 Konserndirektør Energi og Forretningsutvikling Arvid Moss 4 313 422 173 043 Konserndirektør Primærmetall Eivind Kallevik 4 783 422 72 849 Konserndirektør Valsede Produkter Einar Glomnes 2 814 422 17 692 Konserndirektør Ekstruderte Løsninger Egil Hogna 7 306 422 63 470 Konserndirektør Juridisk & Compliance Anne-Lene Midseim 3 451 422 33 735 Konserndirektør Kommunikasjon og Myndighetskontakt Inger Sethov 3 165 422 38 125 Konserndirektør HR og HMS Hilde Nordh 1 188 844* 24 597 Representant for ansatte i styret Arve Baade - 422 5 130 Representant for ansatte i styret Svein Kåre Sund - 422 6 434 Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen - 422 6 869 Observatør i styret Tor Egil Skulstad - 422 1 226

*Inkludert aksjer avtalt kjøpt under aksjer til ansatte programmet for nærstående.

Investorkontakt

Kontakt Stian Hasle

Mobil +47 97736022

E-mail Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-mail Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12