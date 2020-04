April 01, 2020 02:00 ET

SpareBank 1 SMNs deleide selskap SpareBank 1 Gruppen har, som tidligere kommunisert, inngått opsjonsavtale med DNB som kunne medføre at selskapets eierandel i Fremtind Forsikring ble redusert fra 65 til 60 prosent eierandel senest innen utløpet av første kvartal 2020. Ved opsjonsfristens utløp – tirsdag 31. mars kl 2400 – har SpareBank 1 Gruppen ikke mottatt nødvendig melding fra DNB vedrørende krav om utøvelse, og opsjonen er derfor bortfalt i sin helhet.



DNB har opplyst at de er fornøyd med samarbeidet og utviklingen i Fremtind Forsikring, og har interesse av å øke sin eierandel i selskapet på sikt. Men grunnet omstendighetene i dagens marked har DNB likevel opplyst at utøvelse av en slik opsjon ikke er ønskelig per i dag.

SpareBank 1 Gruppen og DNB beholder dermed dagens eierandeler på henholdsvis 65 prosent og 35 prosent. DNB har videre gitt uttrykk for at de ønsker å gjenoppta dialogen med SpareBank 1 Gruppen om å øke sin eierandel i Fremtind Forsikring.

Trondheim, 1. april 2020

