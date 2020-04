København, 1. april 2020





Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5/2020 traf EAC Invest A/S’ (”Selskabet”) ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 3. marts 2020 beslutning om at gennemføre et omvendt aktiesplit i forholdet 1.000:1, som omfatter en nedsættelse af Selskabets aktiekapital og efterfølgende sammenlægning af Selskabets aktier.

Det omvendte aktiesplit reducerer antallet af udstedte aktier i Selskabet, således at 1.000 aktier af nominelt DKK 3,50 sammenlægges til én aktie (af nominelt DKK 350), samt at 2.000 aktier af nominelt DKK 1,75 sammenlægges til én aktie (af nominelt DKK 350).

Efter den ekstraordinære generalforsamling, udsendte Selskabet den 3. marts 2020 en meddelelse om indløsning til alle aktionærer (selskabsmeddelelse nr. 6/2020). Indløsningsmeddelelsen udløste en fire-ugers indløsningsperiode, der udløb tirsdag den 31. marts 2020. Efter udløbet af indløsningsperioden vil overskydende aktier, dvs. aktieposter, der ikke matcher med ovenstående konsolideringsforhold, nu blive indløst i overensstemmelse med den tidsplan, der fremgår nederst i denne meddelelse.

Indløsningen vil ske til en pris på DKK 1,76 pr. aktie af nominelt DKK 3,50 og DKK 0,88 pr. aktie af nominelt DKK 1,75. Betalingen for eventuelle overskydende aktier forventes at ske tirsdag den 7. april 2020 og vil være undergivet indeholdelse af udbytteskat efter gældende regler. Eventuelle omkostninger til VP Securities A/S i forbindelse med indløsning afholdes af Selskabet. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Securities A/S, hvoraf det samlede nye antal aktier vil fremgå.

Som anført i indløsningsmeddelelsen kan aktionærer, der er uenige i indløsningskursen, senest tre måneder efter datoen for indløsningen af aktier, dvs. senest tirsdag den 7. juli 2020, anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Selskabets hjemsted, jf. selskabslovens § 70, stk. 2. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Efter udløbet af tre-måneders perioden, dvs. fra og med onsdag den 8. juli 2020, kan aktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand.

Som også beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5/2020 vedtog generalforsamlingen som led i det omvendte aktiesplit en nedsættelse af Selskabets aktiekapital. Nedsættelsen sker med nominelt DKK 38.896.387,425 fra DKK 43.218.208,25 til DKK 4.321.820,825 ved overførsel til særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Vedtagelsen udløste en fire-ugers lovbestemt proklama periode, som udløb tirsdag den 31. marts 2020, under hvilken Selskabets kreditorer blev opfordret til at anmelde eventuelle krav mod Selskabet. Idet der ikke er anmeldt krav i perioden, har Selskabets bestyrelse således dags dato besluttet at gennemføre kapitalnedsættelse. Der sker ingen udlodning til Selskabets aktionærer som følge af kapitalnedsættelsen.

Tidsplan for det omvendte aktiesplit

Tidsplanen for gennemførelse af det omvendte aktiesplit er som følger:

Aktivitet Dato Sidste handelsdag for aktier af nominelt DKK 3,50 på Nasdaq Copenhagen (ISIN DK0010006329)



2. april 2020 Første handelsdag aktier af nominelt DKK 350 på Nasdaq Copenhagen (ISIN DK0061277894)



3. april 2020 Betaling for overskydende aktier



7. april 2020

Med venlig hilsen

EAC Invest A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk

