København, April 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har besluttet, at Selskabet ikke længere vil offentliggøre kvartalsmeddelelser. Årsagen hertil er, at F.E. Bording A/S ønsker at fokusere på den langsigtede værdiskabelse og på den baggrund finder det mere passende og tilstrækkeligt med halvårs- og årsrapporter.



I 2020 vil Selskabet dog for 1. og 3. kvartal offentliggøre såkaldte ”trading updates”, som vil indeholde udvalgte hoved- og nøgletal suppleret af et kort resumé af udviklingen for det givne kvartal.



Halvårsrapporten vil blive offentliggjort som hidtil.



Den ændrede finanskalender for resten af 2020 vil derfor se således ud:



Generalforsamling: Torsdag den 23. april 2020



Trading update for 1. kvartal 2020: Tirsdag den 26. maj 2020



Halvårsrapport 2020: Tirsdag den 25. august 2020



Trading update for 3. kvartal 2020: Tirsdag den 24. november 2020





Med venlig hilsen



F.E. Bording A/S





Bernt Therp

Adm. direktør



Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:

Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11.



Attachment