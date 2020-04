MONTRÉAL, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, publiera ses résultats financiers pour le second trimestre de l’exercice financier 2020 le mercredi 8 avril 2020, avant l’ouverture des marchés financiers. Jonathan Ferrari, chef de la direction, Neil Cuggy, président et chef des opérations, et Philippe Adam, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à 8H00 (HE) le jour même pour présenter les résultats de la Société.



Renseignements sur la conférence téléphonique :

Quand : Le 8 avril 2020 à 8H00 (HE)

Numéro à composer : 877-223-4471 ou 647-788-4922

Enregistrement de la conférence disponible jusqu’au 15 avril 2020 :

1-800-585-8367 ou 416-621-4642

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant :

https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

Le code d’accès de la conférence est le 4268318.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne livrant des repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant pour ses membres la dégustation de délicieux repas à la maison chaque semaine. La mission de Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaires en moins d’une minute. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Goodfood au consommateur qui élimine presque entièrement le gaspillage de nourriture et les frais généraux élevés liés aux édifices et installations physiques des épiceries. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. Marché Goodfood possède également deux centres de production à l’Ouest canadien, soit à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal, au Québec. Au 29 février 2020, Marché Goodfood comptait 246 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca

Pour de plus amples renseignements :