Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 1.4.2020 klo 15.30





Ovaron rahoitusjärjestely toteutettiin tänään – lainat lyhenevät ja omavaraisuus paranee

Ovaro Kiinteistösijoitus toteutti tänään rahoitusjärjestelyn, josta pörssitiedotteella 11.3.2020 kerrottiin. Järjestelyssä yhtiö maksoi 20 miljoonan euron joukkolainansa. Tämä rahoitettiin seitsemän miljoonan euron osalta kassavaroillaan ja 13 miljoonan euron osalta uudella lainalla. Näin yhtiön kokonaislainamäärä supistuu seitsemällä miljoonalla, minkä johdosta myös omavaraisuusaste paranee.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

’’Ovaron kehityskaarella on nyt tultu uuteen vaiheeseen. Viimeisen puolentoista vuoden aikana strategia ja johtamisrakenne on muutettu, myyntilistalla olevasta omaisuudesta suurin osa on myyty ja rahoitukselliset toimintaedellytykset on turvattu. Rahoituksellisten toimintaedellytysten osalta tänään toteutetut järjestelyt parantavat yhtiön omavaraisuutta ja samalla mahdollistavat yhtiön siirtymisen saneerauksen jälkeiseen kehitysvaiheeseen.’’





Helsinki 1.4.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2536.