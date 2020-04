Pörssitiedote 1.4.2020 kello 16:00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 16.12.2019 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman kolmannelle säästökaudelle ilmoittautui mukaan noin 115 yhtiön työntekijää.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2020A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.–31.3.2020 eli 8,49 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla 2020A on mahdollista merkitä yhteensä enintään 50 000 Siili Solutions Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2022–31.1.2024. Merkintäaika alkaa kuitenkin vain, mikäli hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri on täyttynyt viimeistään 31.1.2023.

Optio-oikeuksia 2020A on 50 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2020A teoreettinen markkina-arvo on noin 0,22 euroa per optio-oikeus ja yhteensä optio-oikeuksien 2020A teoreettinen markkina-arvo on noin 11 000 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä option binomiaali -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 8,49 euroa, osakkeen merkintähinta 8,49 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 vuotta ja volatiliteetti 26,5 %. Markkina-arvon laskemisessa on markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon se, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille .

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi