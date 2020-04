PIEDMONT, Québec, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Typhon inc. (TSX : TYP) (« Typhon ») est fière d’annoncer l’acquisition de nouveaux terrains dans la région Nord-du-Québec, sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.



Cette annonce fait suite à une convention d’achat de titres miniers avec lien de dépendance datée du 16 mars 2020 conclue avec la société 9400-4579 Québec inc. (« le Vendeur »), appartenant à trois des membres du conseil d’administration d’Exploration Typhon inc.

Les terrains sont constitués de 6 lots totalisant 103 cellules, et couvrant une superficie totale de 5556,57 hectares (5,56 km2) dans la ceinture de roches vertes d’Urban-Barry. Les nouveaux terrains jalonnés sont accessibles par un réseau de routes forestières reliées à Lebel-sur-Quévillon. Les zones d’intérêt sont situées à 12 km et à 37 km du projet Windfall de Minière Osisko inc. (TSX : OSK). L’environnement géologique est composé de roches mafiques à felsiques, recoupées par des zones de cisaillement et des zones de failles d’orientation est-ouest et nord-est. Les lots de titres miniers visés par l’entente sont intercalés entre les propriétés d’Osisko.

Si la transaction est approuvée par la Bourse et les autres autorités concernées, Typhon a accepté d’acheter les 103 cellules pour la somme de 200 000,00 $, qui sera payée sur une période de 4 ans selon les modalités suivantes : 50 000 $ la première année; 50 000 $ la deuxième année; 50 000 $ la troisième année; et 50 000 $ la quatrième année. Le Vendeur a accepté de retarder le paiement de la transaction en fonction des liquidités de Typhon.

Le Vendeur obtiendra une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie, dont 1 % pourra être acheté en tout temps au prix de 1 000 000 $.

Ghislain Morin, président-directeur général de Typhon, déclare : « Au cours des dernières années, deux importantes découvertes ont eu lieu dans la région Nord-du-Québec : les projets Windfall et Nelligan, respectivement situés approximativement à 20 km et à 90 km des terrains jalonnés.

« Sur ces nouveaux terrains, Typhon aimerait lancer l’exploration sur cette ceinture aurifère émergente. C’est en nous appuyant sur l’expertise d’un prospecteur d’expérience que nous avons décidé de procéder à cette récente acquisition. Notre évaluation préliminaire, fondée sur des levés géochimiques historiques, a mis en évidence suffisamment de possibilités importantes de minéralisations aurifères pour nous encourager à aller de l’avant.

Notre plan d’exploration minière pour le prochain mois visera à vérifier la présence d’indicateurs de proximité de minéralisation aurifère », précise Serge Roy, président du conseil d’administration de Typhon.





Pour en savoir davantage :

Serge Roy 819 856-8435

ou

Ghislain Morin 819 354-9439

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.