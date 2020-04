Migatronic A/S

April 01, 2020 09:40 ET

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 3/2020

Fjerritslev, 1. april 2020

Ændring af bestyrelsen i Migatronic ved næste ordinære generalforsamling

Bestyrelsesformand Peter Roed har meddelt, at han ikke ønsker genvalg på den ordinære generalforsamling den 23. april 2020. Den nuværende formand har i de seneste 49 år stået i spidsen for Migatronic – først som administrerende direktør og senest som bestyrelsesformand. Peter har i en alder af 76 år valgt at træde tilbage og gå på pension. Han vil dog sammen med sin familie være en aktiv ejer af Migatronic, idet han fortsat vil være storaktionær i selskabet.

Derudover har bestyrelsesmedlem Jens Lübeck Johansen meddelt, at han ikke ønsker genvalg på den ordinære generalforsamling den 23. april 2020.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om nyvalg af Frank Lorenz og Morten Gregers Johansen.





Med venlig hilsen

Svejsemaskinefabrikken

MIGATRONIC A/S

Peter Roed Niels Jørn Jakobsen

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:

Bestyrelsesformand Peter Roed, telefon 96 500 600.

