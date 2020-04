April 01, 2020 09:56 ET

April 01, 2020 09:56 ET

Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte Investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er tilrettet med opdaterede regnskabstal, formuetal og afkast for 2019. Endvidere er Investoroplysningernes afsnit om ’Værdipapirfinansieringstransaktioner’ og ’Risikofaktorer’ blevet ajourført. Dertil er der indført et sammenligningsindeks for Foreningens afdeling.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

De ajourførte Investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk .

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen



Søren Astrup, direktør

Formuepleje A/S

Vedhæftede filer