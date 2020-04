紐約, April 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 作為綜合財務管理和證券融資解決方案領先供應商,與買方交易文件談判新興領導者 HedgeLegal 在今天發佈了一份文件:Clearing up the Uncleared Margin Rules: A Comprehensive Guide for Hedge Fund and Asset Managers《清理未清算保證金規則:對沖基金和資產管理人綜合指南》。該指南旨在幫助對沖基金和資產管理者加深了解根據《未清算保證金規則》(簡稱 UMR 或規則)第 5 及 6 階段的責任。



儘管 ISDA 和其他行業協會已要求在 COVID-19 大流行中延遲啟動 UMR,但(至今)仍未有跡象表示全球監管機構有傾向容許任何此等延遲。這表示在未來 18 個月內將有更多的資金受到《規則》約束,而現在非常重要的是每位經理都必須評估其資金會否受到影響。指南詳述經理在評估其資金是否屬於《規則》範圍內時需要做出的決定,以及如果資金屬於《規則》範圍內,應如何準備所需變更。

Hazeltree 產品管理總監 Joseph Spiro 說:「UMR 的出現對買方公司來說是個重大而複雜的事情。本指南將複雜的主題變得更清晰,是對沖基金和資產經理考慮其迫切需求的優質資源。」

HedgeLegal 創始人兼行政總裁 Poseidon Retsinas 說:「HedgeLegal 在抵押文件方面的專業知識與 Hazeltree 在抵押品營運方面的專業知識互相結合,可以達成出色的合作關係。這份已完成的指南涵蓋了所有基礎資料。」

各位經理對初始保證金(IM)的規則有很多決定要做。規則範圍內的資金將需要對營運和法律協議進行一系列的全面修訂。本指南旨在幫助市場了解未來的挑戰。

綜合指南載於以下連結:

https://www.hazeltree.com/wp-content/uploads/2020/04/Hazeltree-UnclearedMarginRules-ComprehensiveGuide.pdf

https://hedgelegal.com/uncleared-margin-rules-umr-a-comprehensive-guide-for-hedge-fund-and-asset-managers/

或聯絡其中一家公司的代表。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是領先的資金管理和證券投資解決方案供應商,{2}{3}為對沖基金、私募市場、資產管理公司、基金管理人、保險公司和養老基金提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力,從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險,以及簡化營運過程。Hazeltree 的整合解決方案包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理及保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約,在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情,請瀏覽 www.hazeltree.com 。

關於 HedgeLegal

HedgeLegal 是一家律師事務所,致力於為買方提供業內最佳實踐交易文件談判。 HedgeLegal 在談判各種抵押品、融資和交易協議方面擁有豐富的經驗:ISDA、信貸支持附件、託管協議、分離擔保品安排、主經紀商業務、期限承諾/鎖定協議、股票主交易確認協議、期貨清算、OTC 清算、FX PB、Repo 等。只需在 www.hedgelegal.com 上訂閱,即可接收 HedgeLegal 更新和內容。

