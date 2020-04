BOSTON, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ideaPoint , entreprise d'Anaqua et fournisseur d'affaires médicales et de solutions de gestion de l'innovation, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec la société de données cliniques WideTrial afin de permettre un meilleur accès aux médicaments expérimentaux pour les médecins et les patients confrontés au COVID-19 dans le monde entier.



Le projet a pour objectif d'établir une unique plateforme centralisée à travers laquelle les créateurs de thérapies potentiellement efficaces contre le COVID-19 pourraient mettre leurs produits à la disposition de grands nombres de personnes dans le cadre des règlementations applicables d'autorisation temporaire d'utilisation. Les programmes d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) sont des essais cliniques spécialement autorisés pour l'« utilisation de produits dans un traitement avant leur commercialisation » par les patients et leurs médecins qui ne peuvent pas participer aux essais de recherche. La nouvelle plateforme est conçue pour permettre aux prestataires de soins intéressés (y compris les sites d'essai non traditionnels, les hôpitaux communautaires et les cliniques) de s'inscrire en ligne afin de participer aux programmes d'ATU de leur choix.



C'est ideaPoint qui soutient la plateforme d'autorisation temporaire d'utilisation. ideaPoint est un leader en logiciels de gestion de demandes sur le Web pour une utilisation dans les domaines des sciences de la vie et des soins de santé. La société a fourni des outils d'échange collaboratif de données cliniques et d'engagement des médecins dans plusieurs domaines thérapeutiques, y compris l'immuno-inflammation, les maladies infectieuses, l'oncologie, le VIH/SIDA, les troubles respiratoires, les vaccins et les maladies rares via des programmes d'ATU mondiaux pour des compagnies pharmaceutiques de moyenne et grande taille.



« Avec notre spécialisation en offre de logiciels pour gérer et suivre tous les aspects d'un programme d'ATU à l'échelle mondiale ainsi qu'avec l'expertise en règlementations et en opérations cliniques de WideTrial, nous espérons aider et soutenir les entreprises disposant de médicaments expérimentaux potentiellement prometteurs pour lutter contre le COVID-19 et mettre ces médicaments à la disposition de grandes parties de la population de patients à l'échelle mondiale aussi vite que possible », a déclaré Scott Shaunessy, fondateur et PDG d'ideaPoint. « Nous avons uni nos forces afin de proposer une ressource unifiée pour le déploiement rapide d'un programme d'ATU. »

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, a ajouté : « En tant que société mondiale, nous comprenons tout à fait et sommes déterminés à soutenir des initiatives pouvant atténuer l'effet de cette pandémie dans le monde entier. Mettant la santé des individus au premier plan, nous souhaitons aider nos clients pharmaceutiques mondiaux et les autres compagnies pharmaceutiques dans nos efforts collectifs de lutte urgente contre le COVID-19 en soutenant cette solution modernisée d'autorisation temporaire d'utilisation ».



WideTrial est une compagnie spécialisée en essais cliniques, créée exclusivement pour parrainer des programmes d'ATU à grandes cohortes dans le cadre d'accords avec des sociétés de sciences de la vie. L'innovation de WideTrial prend la forme d'une équipe interne d'opérations cliniques, de spécialistes réglementaires en autorisation temporaire d'utilisation, d'une structure unifiée de recouvrement de coûts par patient, et d'outils de capture de données conformes aux normes CDASH/CDISC qui aident à rationaliser le flux de travail des cliniciens débordés.

Commentant l'importance de programmes d'ATU efficaces, Jess Rabourn, PDG de WideTrial, a déclaré : « L'application de modèles commerciaux d'essais cliniques traditionnels à l'autorisation temporaire d'utilisation est une erreur colossale et n'a servi qu'à frustrer les systèmes de prestation de soins de santé, les sociétés de médicaments et les patients. Nous avons créé WideTrial pour réagencer ce domaine et libérer l'autorisation temporaire d'utilisation, afin qu'elle fonctionne tel que cela était prévu, pour les grands nombres de patients et de médecins qui ne peuvent pas accéder à de nouveaux médicaments à travers des essais de recherche. »

À propos d'ideaPoint

ideaPoint, une entreprise d' Anaqua , se consacre à fournir aux clients des solutions logicielles qui ne cessent de les aider à repérer et saisir les opportunités d'innovation et de partenariat qui créent de la croissance à travers de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux modèles commerciaux. Depuis son lancement en 2008, ideaPoint fournit le logiciel permettant de transformer et renforcer les programmes d'innovation et de croissance stratégique de sociétés mondiales dans les secteurs scientifiques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la page Anaqua.com/products/ideapoint .

À propos de WideTrial

WideTrial est une société de données cliniques basée dans la Silicon Valley jouant le rôle de parrain tiers spécialisé en programmes d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) à cohortes génératrices de données. De plus amples informations sont disponibles sur le site Widetrial.com .