April 01, 2020 11:45 ET

Information financière trimestrielle – Mercredi 1er avril 2020 - 17h45

Croissance des revenus locatifs de + 60% à 35 M€

au 1er trimestre 2020

Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2020 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2020 Exercice 2019 Evolution 1er trimestre (janv. - mars) 34,8 21,7 + 60%

Revenus locatifs de 34,8 M€ au 1er trimestre 2020

Au 1er trimestre 2020, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 34,8 M€, en croissance de + 60% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette forte croissance est le résultat de l’acquisition du portefeuille de 22 entrepôts loués à Carrefour, intervenue le 15 octobre 2019, et de l’effet année pleine des loyers générés par les développements de l’année 2019.

Evènements significatifs du 1er trimestre 2020

Face à la crise sanitaire générée par le Covid-19 survenue début mars, ARGAN a assuré la continuité de fonctionnement de la société grâce au télétravail et à une permanence physique restreinte, qui lui permettent de conserver une relation étroite avec ses clients locataires.

Les chantiers en cours sont provisoirement arrêtés, cependant les livraisons prévues en 2020 devraient pouvoir être assurées sous réserve de pouvoir reprendre les travaux à la fin du second trimestre, celles-ci n’ayant que peu d’impact sur les revenus locatifs 2020.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Alexandre Dechaux – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com





