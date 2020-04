Communication liée à l’épidémie de Covid-19

Saint-Cloud, le 1er avril 2020 - L’épidémie de coronavirus Covid-19, définie comme pandémie par l’OMS le 12 mars 2020, a déclenché une crise sanitaire mondiale sans précédent de par ses conséquences sur la santé publique et ses effets induits.

Dans ce contexte, il est difficile de prévoir l’impact de cette crise en raison des incertitudes quant à son ampleur, son étendue géographique, sa durée et ses conséquences économiques et sociales sur les objectifs 2020 du Groupe Dassault Aviation annoncés le 27 février dernier.

Le Groupe Dassault Aviation a donc décidé de suspendre ses objectifs 2020.

Par ailleurs, le Conseil d’administration, réuni ce jour, a décidé de tenir l’Assemblée générale du 12 mai 2020 à huis-clos à Saint-Cloud, de supprimer la proposition de dividende 2019 et d’affecter ainsi la totalité du bénéfice net au report à nouveau.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,3 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs.

dassault-aviation.com

CONTACTS

Communication Institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Communication Financière

Armelle Gary - Tél. +33 (0)1 47 11 84 24 - armelle.gary@dassault-aviation.com

dassault-aviation.com

Pièce jointe