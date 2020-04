Ease2pay is de innovatieve betaaldienstverlener die betalen voor parkeren en tanken veiliger en goedkoper maakt. Wij faciliteren het betaalproces volledig vanaf de telefoon, waardoor het betaalproces Coronaproof is. Ease2pay is het contactloze betaalalternatief op 700 tankstations en voor duizenden parkeermeters in Nederlandse steden.



Met de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarop volgende intelligente lockdown is het autogebruik in Nederland sterk afgenomen. Hierdoor ziet Ease2pay sinds half maart een blijvende daling in het aantal auto-gerelateerde betaaltransacties. Ease2pay maakt zover het kan gebruik van de financiële regelingen die de overheid ter beschikking stelt. Daar waar het mogelijk is worden ook passende maatregelen genomen om uitgaven te reduceren.

Aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. heeft op 18 december 2019 een kredietfaciliteit van €650.000 aan de onderneming ter beschikking gesteld, waarvan per 1 april 2020 €188.000 ongebruikt is. Ease2pay verwacht dat de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus een impact zullen hebben op onze prognoses en daarmee op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de onderneming te financieren. Er bestaan derhalve significante onzekerheden en daarom is het op dit moment, ondanks de kansen die besloten liggen in onze betaaloplossing, niet goed mogelijk om in te schatten wat de invloed en gevolgen van het COVID-19 virus voor de onderneming zullen zijn.

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen veiliger en goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

