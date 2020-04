Communiqué de presse

Paris, le 1er avril 2020

HOPSCOTCH GROUPE

Intégration Globale de Sopexa au second semestre

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2019.

En milliers d’euros 2019 2018 Chiffre d’affaires 197 920 145 629 Marge brute (1) 70 314 54 798 Résultat opérationnel 3 838 3 121 Résultat Net Part du Groupe 1 562 2 918 Capacité d’autofinancement (2) 4 907 4 355

La marge brute est déterminée par le chiffre d’affaires diminué des achats externes opérationnels. Assimilée à EBITDA / après neutralisation de l’effet IFRS 16

Impact de la consolidation de Sopexa

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 197,9 millions d’euros. La marge brute atteint quant à elle 70,3 millions d’euros.

Ces valeurs ne peuvent être comparées à celles de l’an passé, du fait de la consolidation du groupe Sopexa à compter du second semestre 2019. Sopexa, bénéficiant par ailleurs d’une saisonnalité favorable au second semestre, a contribué à hauteur de 40,0 millions d’euros au chiffre d’affaires et pour 15,2 millions d’euros à la marge brute consolidés.

Le résultat opérationnel du groupe s’élève à 3,8 millions d’euros, dont 1,4 million provenant de l’intégration globale du second semestre d’activité de Sopexa, porté par la saisonnalité favorable déjà évoquée. Hopscotch Groupe, sans cela, montre un recul généré d’une part par les coûts non récurrents liés à la prise de participation complémentaire dans Sopexa, et d’autre part par les pertes d’une filiale sur l’exercice, malgré la bonne tenue du volume d’affaires par ailleurs, et notamment dans l’événementiel.

Le coût de l’endettement financier net a augmenté de façon significative, principalement en raison de la mise en place du pool bancaire liée à l’augmentation de participation dans Sopexa.

La constatation de l’activité sur le premier semestre, suivi de la déconsolidation de Sopexa, mise en équivalence sur cette période, génère un produit net de 2,7 millions d’euros (ligne quote part des entreprises associées). Ainsi le résultat avant impôt s’élève à 5,8 millions d’euros. Puis, après un impôt de 1,6 million d’euros, le groupe dégage un bénéfice net des activités poursuivies de 4,2 millions d’euros.

En 2019, il a par ailleurs été constaté une perte liée à des activités abandonnées de 2,3 millions d’euros, principalement liées aux symposiums et grands séminaires dans l’univers de la santé.

A l’issue de ces éléments, le résultat final du groupe s’élève à 1,9 million d’euros.

Structure financière saine

Avec les opérations d’intégration globale de Sopexa, les capitaux propres s’élèvent à 25,0 millions d’euros, dont part du groupe de 17,9 milliers d’euros.

A la suite des opérations de financement et de restructuration de la dette effectuées en juin 2019, l’endettement bancaire du groupe s’élève à 14,5 millions d’euros, dont une part courante (moins d’un an) de 3,1 millions d’euros.

La trésorerie à la clôture s’élève à près de 21 millions d’euros, malgré une évolution du BFR défavorable de -4,7 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Il est à noter que l’application de la norme IFRS 16 conduit à constater une nouvelle dette non bancaire (issue des baux immobiliers) de 16,9 millions d’euros. Cette nouvelle présentation n’affecte pas la structure financière du groupe.

Perspectives 2020 – incidence COVID-19 :

Comme toutes les entreprises françaises, et finalement les économies du monde entier, le groupe Hopscotch se trouve placé dans un moment de forte incertitude quant au volume de ses activités en 2020.

Trois secteurs sont à apprécier isolément :

Le secteur événementiel, directement touché par les mesures de confinement empêchant pour une durée non spécifiée les rassemblements de tous types.

Le secteur conseil en communication : communication corporate, PR, et activités digitales, pas ou peu touché dans l’immédiat, mais possiblement atteint ensuite et dans une moindre mesure par un ralentissement économique général.

Les activités spécifiques de Sopexa, à 90 % opérées à l’international avec ses 30 bureaux dans le monde entier, et donc progressivement affectées par le déplacement des « clusters viraux », mais redémarrant également plus tôt (Asie). Cette activité est également soutenue par l’origine des opérations, qui résultent d’appels d’offres publics de la communauté européenne et du ministère de l’agriculture français.

Dores et déjà, le groupe a inité bon nombre de mesures visant à la fois à protéger sa trésorerie – de bon niveau à ce jour – dans le respect de sa responsbilité vis-à-vis des tiers.

Le groupe a également implémenté les mesures de soutien mises en œuvre par le gouvernement, notamment celles liées aux mesures d’activité partielle, de façon adaptée à chacun des secteurs évoqués ci-dessus ; elles sont très efficaces dans notre structure, compte tenu du poids de la masse salariale.

Enfin, plusieurs scenarii ont été élaborés afin d’évaluer la capacité de résistance du groupe : à ce stade de notre aptitude à évaluer précisément les impacts économiques, cette résistance a été jugée comme satisfaisante, même si, fort logiquement, le groupe ne pourra pas garantir le maintien de ses performances.

Le groupe ne prévoit pas de distribuer de dividendes cette année.

Nous avons une pensée particulière pour nos collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs qui tous subissent une situation personnelle et économique difficile.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 5 mai 2020, après la fermeture des marchés.

