Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 1er avril 2020

Mise à jour concernant le Covid-19 / Suspension des objectifs 2020

En ligne avec sa réponse initiale à l’épidémie, Bureau Veritas continue de prendre les mesures appropriées pour protéger au mieux la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe s’est organisé partout dans le monde pour activer des plans de continuité d’activité et permettre le travail à distance quand cela est possible, dans le plus grand respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé.

Aujourd’hui, l’évolution de l’épidémie met l’économie mondiale à l’épreuve d’une crise systémique. Le Groupe y répond en mettant tout en œuvre pour protéger son activité et assurer l’excellence de sa qualité de service à ses clients.

Dans ces conditions exceptionnelles, l’atteinte des objectifs 2020 est remise en cause et leur mise à jour est prématurée à ce stade.

Le Groupe bénéficie d’une situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires.

À fin décembre 2019, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie disponible de 1,4 milliard d’euros et de lignes de crédit non tirées de 600 millions d’euros.

Au cours de 2019, le Groupe a allongé la maturité moyenne de sa dette financière à 5,8 ans, avec toutes ses maturités d’ici à 2023 déjà refinancées par anticipation ; au 31 décembre 2019, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA s’est élevé à 1,87x versus des ratios bancaires de 3,25x1.

Bureau Veritas a pris des mesures visant à contrôler les coûts et la trésorerie. Celles-ci incluent notamment la suspension de tous les investissements non essentiels et la mise en place d’un plan d’austérité à travers le monde.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

1 3,5x à partir de juillet 2020 à la suite des renégociations et refinancements intervenus en 2018 et 2019.





