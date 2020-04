Paris, le 1er avril 2020, 18h



Résultats annuels 2019



Chiffre d’affaires 2.642 M€

Résultat net : 63,4M€

Le Directoire de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est réuni le 30 mars 2020 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2019. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 2.642,3 2.551,1 Ebitda 138,5 137,2 Résultat opérationnel courant * 121,7 128,4 Résultat avant impôts 112,6 117,6 Charge d’impôt (49,3) (35,1) Résultat net ** 63,4 82,5

*avant amortissement et dépréciation des incorporels

** Impact de la transformation du CICE sur le résultat net : -20,4M€

Chiffre d’affaires de 2.642,3M€

SYNERGIE, cinquième groupe européen en Gestion des Ressources Humaines affiche un chiffre d’affaires de 2.642,3M€ en 2019, en hausse de 3,6% par rapport à 2018 (+2% à périmètre et devises constants).

En France, il s’établit à 1.280,7M€ en croissance de 6% (4,6% à périmètre constant), avec une très bonne performance du travail temporaire (+4,7%) dans un marché en retrait de 1,1% selon Prism’Emploi).

L’International atteint 1.361,6M€ (51,5% de l’activité consolidée) et progresse de 1,4% (-0,3% à périmètre et devises constants), avec des performances contrastées selon les zones géographiques : Europe du Sud +4,1% ; Europe du Nord et de l’Est -3,5%.

La diversification engagée depuis juin 2018 dans les activités de services numériques à forte valeur ajoutée s’établit à 47M€ de chiffre d’affaires en 2019 (+82,4%).

Evolution de la législation fiscale

La transformation, en France, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) en allègements de charges sociales en 2019 a eu un impact défavorable de 6,7M€ sur le résultat opérationnel courant (effet de la participation des salariés) et de 13,7M€ sur la charge d’impôt soit globalement 20,4M€ sur le résultat net du Groupe.

Application de l’IFRS16

L’application de l’IFRS16 à compter du 1er janvier 2019, a eu pour conséquence d’augmenter les actifs de 40,5M€ ; l’impact s’élève à +10,6M€ sur l’ebitda, se limitant à +0,7M€ sur le résultat opérationnel courant et +0,1M€ sur le résultat net.

Le résultat net

SYNERGIE affiche un résultat opérationnel courant consolidé de 121,7M€ contre 128,4M€ en 2018.

En France, il s’élève à 70,3M€ ; l’effet favorable de la progression de l’activité a en effet été atténué par l’impact de la transformation du CICE (6,7M€).

A l’International, le résultat opérationnel courant s’établit à 51,4M€ contre 49,3M€ en 2018, démontrant une belle résistance dans un environnement économique plus tendu sur l’Allemagne et la Grande-Bretagne, où des réductions de coûts de structure ont été opérées.

Les investissements réalisés les années précédentes ont ainsi porté leurs fruits avec la création d’agences spécialisées et le recrutement de consultants, ainsi que la digitalisation et le développement des outils IT et des actions de formation ciblées.

La charge financière hors impact IFRS16 (0,6M€) s’est élevée à seulement 0,7M€ contre 1,7M€ en 2018.

Compte tenu de ces éléments et d’une charge d’impôt de 49,3M€ (effet de la suppression du CICE 13,7M€), le résultat net s’est élevé à 63,4M€, contre 82,5M€ en 2018.

Une structure financière très solide

La structure financière s’est ainsi renforcée, avec des capitaux propres de 544,7M€ au 31 décembre 2019, une variation du besoin en fonds roulement positive sur l’exercice de 50,1M€ et une trésorerie nette de tout endettement de 161M€ (y compris créances CICE mobilisables),

Perspectives 2020

Le Groupe affiche à fin février 2020 un chiffre d’affaires de même niveau qu’en 2019.

L’épidémie de coronavirus, dont les conséquences sur l’activité de nos clients et de SYNERGIE est difficile à appréhender à ce jour, apporte un élément d’incertitude important et la société a décidé de ne pas formuler de perspectives en termes d’activité, dans l’attente d’une meilleure visibilité.

Les mesures de confinement prises récemment ont conduit le Groupe à adapter son organisation avec beaucoup de réactivité, afin de préserver ses équipes tout en assurant un service aux clients poursuivant leur activité. Des plans d’action spécifiques par pays ont été mis en place, intégrant une mise en application de dispositifs gouvernementaux destinés à préserver l’emploi et à soutenir les entreprises (chômage partiel, différés de paiement…)

Avec une structure financière très solide, se matérialisant par une trésorerie élevée et la possibilité de céder les créances CICE à l’actif de son bilan (123M€), SYNERGIE dispose d’atouts considérables qui lui permettent de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise.

Dividendes

Un prochain Directoire se prononcera courant mai sur la détermination d’un montant de dividende et le Groupe informera le marché de cette décision par voie de communiqué.

