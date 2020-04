Le Projet Chvaletice Manganese reçoit une décision positive dans le cadre du système Natura 2000 de l'Union européenne

Cette décision environnementale fait suite à l'approbation d'incitations à l'investissement de la part du gouvernement tchèque

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer que son Projet Chvaletice Manganese en République tchèque (le « Projet ») a reçu une décision environnementale positive de grande importance.

La Société a reçu une décision dans le cadre du système de réserves et de zones protégées Natura 2000 de l'Union européenne, déterminant que le Projet ne devrait pas causer d'impacts négatifs sur les habitats d'espèces précieux et menacés.

Cette décision a été émise par l'Autorité de la région de Pardubice, qui est chargée de gérer l'Étude d'impact environnemental du Projet et d'administrer les nombreuses lois, réglementations et normes tchèques et européennes sur l'environnement qui régissent l'autorisation et la mise en œuvre du Projet, y compris celles liées à Natura 2000 et les lois tchèques qui régissent la protection des espèces et habitats menacés. La demande de décision déposée par la Société a eu lieu en vertu des dispositions du Nature and Landscape Protection Act de République tchèque.

Cette décision fait suite à l'approbation des incitations à l'investissement en faveur du Projet par le ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, sous la forme de crédits d'impôt s'élevant à 470,3 millions CZK (environ 27 millions CAD) (voir l'annonce datée du 30 mars 2020).

Jan Votava, directeur général de Mangan Chvaletice s.r.o., filiale tchèque de la Société, a déclaré : « Le Projet Chvaletice Manganese est idéalement situé pour le développement de cette initiative stratégique en matière de recyclage des déchets. La décision prononcée dans le cadre du système Natura 2000 l'indique clairement. Nous concevons scrupuleusement ce projet de manière à respecter les plus hautes normes sociales et environnementales à l'échelle internationale, afin que la République tchèque, les communautés locales et nos clients puissent être assurés de la meilleure planification et des meilleures performances de nos produits de manganèse de haute pureté. »

À propos de Natura 2000 :

Natura 2000 est un réseau de zones protégées établi par l'ensemble des États membres de l'UE en vertu de principes uniformes. Natura 2000 est un réseau écologique de sites de reproduction et de repos importants pour les espèces rares et menacées, comptant également quelques types d'habitats naturels rares qui sont en eux-mêmes protégés. Il s'étend sur l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, à la fois sur terre et en mer. Le réseau a pour objectif d'assurer la survie à long terme des espèces et habitats les plus précieux et menacés d'Europe, au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats . L'établissement et la mise en œuvre de Natura 2000 est obligatoire en vertu des deux réglementations européennes les plus importantes concernant la protection de la nature : la Directive du Conseil 2009/147/CE (ceci est la version codifiée de la Directive 79/409/CEE telle que révisée) sur la conservation des oiseaux sauvages (la « Directive Oiseaux »), et la Directive du Conseil 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels et de la faune et la flore sauvages (la « Directive Habitats »). Le réseau a pour but de garantir la protection des espèces d'animaux, de plantes et les types d'habitats les plus précieux, menacés, rares ou restreints à une certaine zone dans le contexte européen.

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera les résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne apparaît comme le principal centre de production de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de manganèse d'ultra-haute pureté et fabriqués de manière durable, pour le secteur des batteries lithium-ion et les producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

La publication de cette annonce a été autorisée par le PDG d'Euro Manganese Inc.

