April 01, 2020 16:27 ET

MALMÖ, Schweden, April 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona® , ein globales, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Reinigung und Pflege von Premium-Böden liefert, gab heute die europäische Markteinführung von Bona Quantum bekannt, ein Klebstoff auf Silan-Basis, der speziell für die Verlegung von Holzböden entwickelt wurde und gleichzeitig als Feuchtigkeitssperre dient. Im Einklang mit dem anhaltenden Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit wird das neue Produkt Bona Quantum in Behälter aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff abgefüllt.



Dieser Klebstoff der nächsten Generation auf Silan-Basis verfügt über die Titanium-Technologie von Bona, die mit ihrer Vierfachvernetzung eine überragende Haltbarkeit und zügige Verklebung bietet und selbst bei schwierigen Untergrundbedingungen eine schnellere Verlegung ermöglicht. Die neue Formulierung, die auch als Bona Quantum T mit einer höheren Viskosität erhältlich ist, entwickelt sich mit der Zeit und bietet optimale Festigkeit, sobald der Klebstoff ausgehärtet ist.

„Bona Quantum repräsentiert die nächste Generation von Klebstoffen auf Silan-Basis mit der revolutionären Bona Titanium-Technologie, die erstmals mit Bona Titan eingeführt wurde“, sagte Torben Schuy, Product Manager Fastening, EMEA/APAC, bei Bona. „Die neue Formel liefert eine herausragende Festigkeit, die sich mit der Zeit entwickelt, ein echtes Allround-Produkt.“

Bona Quantum bietet eine beschleunigte Aushärtung mit einer starken Anfangshaftung. Nach der Anwendung ist Bona Quantum zunächst ein hartes, elastisches Material, das dem Boden die Möglichkeit gibt, sich zu akklimatisieren. Im Laufe der Zeit härtet der Klebstoff aus, verfestigt sich, und bildet eine solide Grundlage. Mit Bona Quantum verlegte Böden sind bereits vier bis sechs Stunden nach der Verlegung begehbar.

Auch die neue Verpackung für Bona Quantum stellt eine Weiterentwicklung des Produktangebots von Bona dar. Mit dem Behälter, der zu 75 % aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff besteht, reduziert sich der durch das Produkt erzeugte CO2-Fußabdruck von Bona um 60 %.

Bei der Anwendung mit dem Bona Zahnspachtel Plus wirkt Bona Quantum als integrierte Feuchtigkeitssperre. Die 2-in-1-Funktion als Feuchtigkeitssperre und Klebstoff gewährleistet eine erfolgreiche Bodenverlegung in einem breiten Spektrum von Untergrundbedingungen. Aus der geringeren Stillstandszeit ergibt sich eine Kosteneinsparung von bis zu 30 %.

Der neu eingeführte Klebstoff ist jetzt europa- und APAC-weit erhältlich.

Über Bona

Bona ist ein nachhaltig geführtes Familienunternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Reinigung und Pflege von Premium-Böden liefert. Das 1919 gegründete Unternehmen Bona war das erste in der Branche, das ein vollständiges System von wasserbasierten Produkten für die Versiegelung und Pflege von Parkettböden anbot. Heute umfasst die Produktpalette von Bona Produkte für die meisten hochwertigen Bodenbeläge, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, elastische Materialien, Gummi und Laminat. 2019 belief sich der Umsatz von Bona auf 2,8 Mrd. SEK (257 Mio. EUR). Bona hat seinen Hauptsitz in Malmö in Schweden und ist mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Händlern, 600 Mitarbeitern und 5 Fabriken weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com .

Kontakt: Heather Lindemann

Bona | (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d746fcb6-9319-44b0-a1e6-e38cb628ebae