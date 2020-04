MALMÖ, Suède, 01 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona® , une société mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui le lancement européen de Bona Quantum, une colle à base de silane spécifiquement formulée pour l'installation de planchers en bois qui sert aussi de pare-humidité. Conformément à l'engagement constant de la société vis-à-vis du développement durable, la nouvelle colle Bona Quantum emploie un conditionnement à base de plastique recyclé post-consommation.



Cette colle de nouvelle génération à base de silane intègre la technologie Titanium de Bona, qui fournit des propriétés de réticulation quadruplées, associées à une durabilité supérieure et une liaison accélérée pour une installation plus rapide, même sur des chapes difficiles.La nouvelle formule, également présente dans la colle Bona Quantum T pour les clients à la recherche d'une viscosité plus épaisse, évolue au fil du temps, offrant une force optimale une fois la colle posée.

« Bona Quantum représente la nouvelle génération de colles à base de silane, qui intègrent la technologie révolutionnaire Titanium de Bona, incorporée pour la première fois dans la colle Bona Titan », a déclaré Torben Schuy, directeur des produits de fixation pour les régions EMEA/APAC chez Bona. « La nouvelle formule offre une force remarquable qui évolue au fil du temps. C'est vraiment un produit tout-terrain. »

Bona Quantum associe un séchage accéléré à une force de liaison initiale élevée. À la première application, Bona Quantum est une matière élastique dure qui permet au sol de s'acclimater. Au fil du temps, la colle durcit et se renforce pour fournir une base solide. Il est possible de marcher sur les planchers installés avec Bona Quantum dès 4 à 6 heures après l'installation.

Le nouveau conditionnement de la colle Bona Quantum constitue également une évolution en ce qui concerne les offres de produits de Bona. Ce conditionnement est composé de plastique recyclé post-consommation à 75 %, réduisant l'empreinte carbone du produit de Bona de 60 %.

Lorsqu'il est appliqué en utilisant Bona Trowel Plus, Bona Quantum sert de pare-humidité intégré. Cette solution 2-en-1, associant adhésif et pare-humidité, assure une installation de planchers réussie sur une large variété de chapes. Ainsi, les temps d'arrêt sont réduits, produisant des économies pouvant aller jusqu'à 30 %.

Cette nouvelle colle est désormais disponible à travers l'Europe et la région APAC.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,8 milliards SEK (soit 257 millions EUR) en 2019. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

