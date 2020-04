MADISON, Wis., April 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm in Deutschland hat wegen des COVID-19-Ausbruchs ihre Tore geschlossen, aber die Fakultät ist derzeit damit beschäftigt, mit der persönlichen Aufzeichnungssoftware My Mediasite Screencasts von Vorlesungen zu erstellen, die die Studierenden ab dem 20. April online ansehen können. Die internationale Business School hat sich kürzlich für die Mediasite-Lösung zur Aufzeichnung von Vorlesungen und zur Videoverwaltung entschieden und verteilt die Software schnell an alle Dozierenden der gesamten Hochschule, damit diese von zu Hause aus Vorlesungsvideos erstellen können, die die Studierenden jederzeit und überall ansehen können.



Die Hochschule plante eine schrittweise Einführung von My Mediasite im Laufe dieses Semesters, aber Bedenken wegen des Ausbruchs der Krankheit veranlassten zu einem schnelleren Vorgehen. Alle Dozierenden haben Zugang zu My Mediasite, sodass sie ergänzende Videovorträge von ihren eigenen Geräten aus erstellen und den Studierenden in deren Moodle-Lernmanagementsystem zur Verfügung stellen können. My Mediasite ersetzt ein Bildschirm-Aufzeichnungsgerät und einen Videoeditor, die die Hochschule zuvor verwendet hatte.

Wenn die Studierenden und Dozierenden auf den Campus zurückkehren, nachdem die Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen bezüglich COVID-19 aufgehoben worden sind, wird die Universität auch damit beginnen, Mediasite RL Mini Plug-and-Play-Aufzeichnungsgeräte in ausgewählten Unterrichtsräumen einzusetzen. Sie werden mit den Kontrollsystemen, Mikrofonen und Kameras in den Räumen verbunden. Das Mini-Gerät, voll automatisiert und einstellbar, kann überall installiert werden. Die Dozierenden müssen einfach nur ihren Laptop anschließen und können mit dem Unterricht beginnen.

„Wir haben uns für Mediasite entschieden, da wir eine zentrale Lösung für das Erstellen und Verwalten all unserer akademischen Videos benötigten, die an der Hochschule von vielen genutzt werden. Und dass den Dozierenden die Möglichkeit gegeben wird, während dieser unsicheren Zeit Vorlesungsinhalte von zu Hause aus zu erstellen, ist äußerst nützlich“, sagte Jan Fiedler, Center for Digitalisation/Digital Teaching and Learning, Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm. „Vor der Nutzung von Mediasite erstellte die Fakultät Vorlesungsvideos mit verschiedenen Technologien und veröffentlichte diese über viele Kanäle. Der Wechsel zu Mediasite ermöglicht es uns, alles an einem Ort zu erstellen und zu hosten, und wir können auch viele hundert Stunden mit alten E-Learning-Inhalten in Mediasite hochladen.“

Fiedler fuhr fort: „Wir erwarten, dass My Mediasite den Einsatz von umgedrehtem Unterricht an den Universitäten schnell beschleunigen wird, und Mediasite RL Mini hat sich für uns als sehr kosteneffizient erwiesen. Das Gerät entspricht perfekt unseren Anforderungen zum Aufzeichnen von zwei Video-Feeds – einem Kamera-Feed und einem Feed für die Präsentationsfolien der Dozierenden.“

Der gesamte Inhalt wird auf einem Mediasite-Server vor Ort gehostet und steht der Fakultät und den Studierenden direkt in Moodle zur Verfügung. Die alten Inhalte sowie die neuen Videos, die von Dozierenden in Mediasite erstellt werden, werden gekennzeichnet und kategorisiert, sodass die Studierenden problemlos in allen Inhaltsbibliotheken suchen können, die für sie leicht zugänglich sind und zukünftige Kurse ergänzen werden.

„Die Sicherheit unserer Videos ist von größter Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die DSGVO. Mediasite ermöglicht es uns, unsere Bereitstellung intern zu hosten, und seine erweiterten Sicherheitseinstellungen gewährleisten, dass nur autorisierte Zuschauer Zugang zu den Inhalten haben“, ergänzte Fiedler. „Interessant sind auch die Interaktivitätsfunktionen von Mediasite, die es uns ermöglichen, Video-Tests und -Umfragen durchzuführen, um das Verständnis der Studierenden von Themen in Echtzeit zu messen.“

„Es ist schön zu sehen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm bereits eine eindrucksvolle akademische Videoinitiative mit vielen Fakultätsmitgliedern auf die Beine gestellt hat, die E-Learning-Inhalte erstellen, und dass sie während des COVID-19-Ausbruchs schnell gehandelt hat, um sicherzustellen, dass es nur minimale Unterbrechungen des Unterrichts gibt. Sie ist ein Modell dafür, was passieren kann, wenn eine ganze Hochschule zusammenarbeitet, um einen soliden Kontinuitätsplan zu erstellen“, so Michael Norregaard, CEO von Sonic Foundry, dem Hersteller von Mediasite. „Die von der Universität ausgewählte Mediasite-Lösung wird alle wertvollen Videos, die die Dozierenden sowohl zu Hause als auch in den Unterrichtsräumen erstellen, optimieren und einen zentralen Ort für die Inhalte schaffen, auf den die Studierenden für ihre Studien leicht zugreifen können. Wir fühlen uns geehrt, mit der Universität zusammenzuarbeiten und zu Beginn des neuen Semesters Teil ihrer digitalen Lernstrategie zu sein.“

