Paris, 2 avril 2020 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, réaffirme son engagement total et entier auprès de ses clients, consommateurs, fournisseurs et collaborateurs dans les 67 pays dans lesquels le Groupe est présent, dans la lutte contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales du COVID-19.

Dès les premiers signes de l’épidémie de COVID-19 en Asie en décembre 2019, Sodexo s’est mobilisé pour la santé et la sécurité de ses consommateurs et la continuité des opérations auprès de ses clients.

Partout, Sodexo est en première ligne auprès des soignants et des patients . Les 95 000 collaborateurs de Sodexo travaillant dans les hôpitaux, les résidences seniors et dans les secteurs de l’administration publique sous tension, sont pleinement mobilisés et soutenus par des renforts venus de sites à moindre activité. En Chine , avec des mesures sanitaires fortement renforcées, les équipes de Sodexo ont été en première ligne dans l’accompagnement des soignants et des malades dans les hôpitaux de Wuhan. En France, 40 Crèches du réseau Crèche Attitude accueillent les enfants des soignants et nous avons maintenu l’activité de restaurants au sein d’établissements scolaires ouverts pour les accueillir.

. Sodexo assure la continuité de ses opérations selon les situations locales . Aux Etats-Unis , malgré la fermeture de nombreux établissements scolaires, nos équipes permettent aux élèves et étudiants de continuer à bénéficier d’un accès à l’alimentation par la distribution de 300 000 repas par jour.

Partout, la santé et la sécurité des employés et des consommateurs est la priorité absolue de Sodexo. Nous avons mis en place des mesures exceptionnelles, en complément des gestes barrières respectés par tout le personnel, parmi lesquelles :

Adaptation du service proposé dans nos restaurants pour tenir compte des impératifs de distanciation sociale ;

proposé dans nos restaurants pour tenir compte des impératifs de distanciation sociale ; Création de menus spécifiques simplifiés pour tenir compte de l’organisation exceptionnelle des sites ;

pour tenir compte de l’organisation exceptionnelle des sites ; Renforcement des mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire en cuisine et dans les parties communes, à travers par exemple la dotation en blouses jetables pour un change quotidien du personnel en EPHAD ou le nettoyage et la désinfection des points de contact toutes les 4 heures sur l’ensemble des sites en France.

Conscient des difficultés rencontrées par ses fournisseurs, Sodexo a également adopté des mesures de soutien :

Prise en compte au plus près du terrain des besoins et contraintes des fournisseurs : délais de paiement, soutien de la chaine logistique, adaptation des commandes (volumes, dates de consommation, etc.) ;

: délais de paiement, soutien de la chaine logistique, adaptation des commandes (volumes, dates de consommation, etc.) ; Mise en place de solutions de financement agiles , notamment pour les PME et les fournisseurs locaux ;

, notamment pour les PME et les fournisseurs locaux ; Remboursement anticipé des titres restaurant afin de soutenir les restaurateurs affiliés en France.

Par ailleurs, Sodexo tient à exprimer sa solidarité dans la crise actuelle :

En soutenant les personnels des établissements de santé : En France, avec le don de 1 200 plateaux repas offerts par Lenôtre en Ile-de-France, de plusieurs centaines de tablettes pour maintenir le lien entre les patients hospitalisés et leurs proches et de 26 tonnes de fruits et légumes données à ce jour à plus d’une centaine d’établissements de santé et à leur personnel en Ile-de-France et Grand Est.



En soutenant les communautés au plus près des besoins : En France, don de près de 25 tonnes de denrées alimentaires par le segment Ecoles & Universités à des associations soit l’équivalent de 43 000 repas ; Aux Etats-Unis, avec des dons significatifs aux associations d’aide alimentaire parmi lesquelles Feeding America, Food Recovery Network, Moves for Hunger et Food Rescue US.



Sodexo est extrêmement fier de ses collaborateurs qui accomplissent un travail admirable dans des conditions souvent très difficiles, et sur des secteurs d’activités clés pour la lutte mondiale contre la pandémie. Qu’ils soient ici tous chaleureusement remerciés pour leur engagement et leur professionnalisme.

Face aux conséquences économiques de la pandémie, Sodexo a immédiatement adapté la gestion de ses activités : fermeture de sites, baisse de fréquentation, annulation ou report de prestations, etc.

Lorsque nous le pouvons, nous redéployons nos équipes dont les sites ont fermé sur d’autres sites en tension.

A ce jour, déjà près de 4 000 collaborateurs, principalement en Amérique du Nord et en Europe, sont actuellement réaffectés dans le secteur de la Santé et des Seniors, où les besoins sont critiques.

Par exemple, 40 collaborateurs travaillant habituellement dans les lounges des compagnies aériennes à New York sont venus renforcer nos équipes au Maimonides Medical Center.

Sodexo travaille proactivement avec d'autres secteurs d’activité (grande distribution, commerce en ligne ou industrie) afin de pouvoir assurer un emploi à ses collaborateurs impactés par les conséquences économiques du COVID-19 et ne pouvant être transférés chez d’autres clients.

Malgré tous nos efforts, nous savons que la situation exceptionnelle à laquelle nous faisons face, a malheureusement, dans certains pays et dans le strict respect des législations locales, un impact sur le maintien dans l’emploi de certains de nos collaborateurs sur site. Ainsi, Sodexo a décidé de créer un programme mondial de soutien aux salariés sur site impactés par la perte de leur emploi.

Ce programme mondial sera administré localement en fonction des besoins et spécificités de chaque pays, et les actions mises en œuvre seront définies en fonction de différents critères, et en priorité l’existence ou non de programmes gouvernementaux de protection sociale.

Ce programme de soutien s’adressera aux collaborateurs sur sites les plus vulnérables impactés par l’arrêt d’activité résultant dans une perte d’emploi. Il sera financé par les contributions des principaux dirigeants du Groupe et par l’entreprise, pour un montant de 30 millions d’euros. Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration, renonce à 50% de sa rémunération sur les 6 prochains mois 1 . Denis Machuel, Directeur Général, renonce à 50% de son salaire fixe sur les 6 prochains mois ainsi qu’à sa rémunération variable pour l’exercice 2019-2020 ; les membres du Comité Exécutif renoncent à 10% de leur salaire fixe sur les 6 prochains mois, ainsi qu’à leur rémunération variable annuelle ; les 200 principaux dirigeants, répartis sur l’ensemble des géographies et segments et activités, renoncent également à leur rémunération variable annuelle pour alimenter le programme.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo, a déclaré :

« Nos équipes sont notre atout le plus précieux. Dans l’adversité, elles démontrent la force de nos valeurs et font preuve d’un professionnalisme sans faille. Je souhaite leur apporter mon soutien, et leur témoigner toute ma reconnaissance en ces temps particulièrement difficiles. »





Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« Depuis le début de l’épidémie de COVID-19, nos salariés ont eu un comportement exemplaire dans des conditions souvent difficiles au service de nos clients et consommateurs partout dans le monde, et je tiens à leur rendre un immense hommage. Cette crise d’une ampleur inédite met en lumière le rôle majeur joué par les métiers de services et par nos collaborateurs dans l’effort international de lutte contre cette pandémie. Nous mettons tout en œuvre pour préserver au maximum nos collaborateurs, clients, consommateurs et fournisseurs, à l’image du programme mondial pour les collaborateurs qui nous permettra d’apporter, de manière concrète un soutien aux personnes les plus vulnérables impactées par cette situation d’une ampleur sans précédent»





