Die Generalversammlung von Feintool am 30. April 2020 beschränkt sich zur Einhaltung der behördlichen Richtlinien bezüglich des Coronavirus (COVID-19) auf den statutarischen Teil. Aktionäre werden gebeten, von einer persönlichen Teilnahme abzusehen und stattdessen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Aus aktuellem Anlass beantragt der Verwaltungsrat zudem einen Verzicht auf die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2019.

Die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeitenden hat für Feintool oberste Priorität. Unter den gegebenen Umständen bittet Feintool sämtliche Aktionäre dringend, von einer persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung abzusehen und stattdessen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen (über die Antwortkarte, die Zutrittskarte oder über die Web-Anwendung www.netvote.ch/feintool). Bezugnehmend auf die Verordnung 2 der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) Art. 6a Abs. 1 lit. b hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzuhalten. Dies unter der Voraussetzung, dass die Massnahmen zitierter Verordnung mindestens bis zum 30. April 2020 verlängert werden.

Entgegen der Ankündigung in der Feintool Medienmitteilung vom 3. März 2020 und aus aktuellem Anlass infolge der COVID-19-Krise schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 30. April 2020 einen Verzicht auf die Dividendenzahlung aus dem Geschäftsjahr 2019 vor. Neben den bereits umgesetzten Massnahmen wie die umfassende Einführung von Kurzarbeit an den europäischen Standorten ist dies ein weiterer Schritt als Reaktion auf den weitgehenden Nachfragerückgang.

Kurzprofil Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden. Diese Technologie zeichnet sich aus durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität. Als Innovationstreiber erweitern wir die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickeln für die Bedürfnisse unserer Kunden intelligente Lösungen: Einerseits Feinschneidsysteme mit innovativen Werkzeugen und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid-, Umform- und gestanzter Elektroblech-Komponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Modulvarianten/Plattformen und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektroantrieb. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2 600 Mitarbeitende und über 80 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile.

Feintool International Holding AG



Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz



