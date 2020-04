NNIT vinder udbud og forlænger tolv års samarbejde med op til yderligere syv år.

København, 2. april, 2020 – NNIT, en førende leverandør af it-services og konsulentydelser, meddeler, at selskabet indgår en ny aftale med HK. Danmarks største fagforening for lønnede medarbejdere med 230.000 medlemmer samler med den nye aftale ansvaret for drift af al it-infrastruktur i hænderne på NNIT.

Siden 2008 har NNIT stået for drift af den basale infrastruktur, og HK har efter et netop afsluttet udbud tildelt NNIT ansvaret for den samlede drift af hele organisationens it-infrastruktur. Samarbejdet udvides, idet NNIT blandt andet overtager ansvaret for driften af HK’s kerneapplikationer og skelettet under dem.

Hos NNIT, som i forvejen står for applikationsdriften for en række af Danmarks største virksomheder, glæder medarbejderne sig over den nye aftale, siger Jacob Hahn Michelsen, Senior Vice President, NNIT A/S:

”Vores medarbejdere er meget glade for den tillidserklæring, der ligger i at samarbejdet med HK både forlænges og udvides,- du får simpelthen ikke noget stærkere bevis for kundetilfredshed.”

Han tilføjer, at kontrakten blev skrevet under digitalt den 31. marts, hvor størstedelen af medarbejderne i begge organisationer arbejdede hjemme som følge af COVID-19-situationen:

”Vi må vente med at give hinanden håndtryk, high-fives og skulderklap, til det bliver sikkert. Indtil videre klarer vi tingene over telefon, mail og digitale platforme.”

Det udvidede samarbejde giver nye opgaver, som ligger i forlængelse af NNIT’s nye strategi. Det er blandt andet leveringer på cybersikkerhed, Microsoft standardsløsninger såsom Teams samt løbende modernisering af infrastrukturen. Al serverinfrastrukturen løftes over i NNIT’s private cloud og bliver software-styret, så HK fremover kan justere den langt hurtigere. Alt sammen løsninger, der ligger i tråd med porteføljen af ”Winning Solutions”, som NNIT fokuserer på.

Aftalen mellem HK og NNIT er forlænget med yderligere fem år med mulighed for op til to års forlængelse og repræsenterer en samlet omsætning på et højere tocifret DKK millionbeløb.

********

Yderligere oplysninger

Helga Heyn, NNIT Communications, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer

en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life-sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S har flere end 3.200 medarbejdere globalt. www.nnit.com

Om HK

https://www.hk.dk/omhk/about-hk

