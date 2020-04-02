 

AUCTION DATE200402
CREDIT RATING CLASS1
FIXED PURCHASE RATE0.65 %
REQUESTED VOLUME2.0 +/- 2.0 BLN
TOTAL BID AMOUNT550 MLN
ACCEPTED VOLUME 550 MLN
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
NUMBER OF BIDS3


AUCTION DATE200402
CREDIT RATING CLASS2
FIXED PURCHASE RATE0.85 %
REQUESTED VOLUME2.0 +/- 2.0 BLN
TOTAL BID AMOUNT1,765 MLN
ACCEPTED VOLUME 1,765 MLN 
PERCENTAGE ALLOTTED     100.00 %
﻿NUMBER OF BIDS4