|AUCTION DATE
|200402
|CREDIT RATING CLASS
|1
|FIXED PURCHASE RATE
|0.65 %
|REQUESTED VOLUME
|2.0 +/- 2.0 BLN
|TOTAL BID AMOUNT
|550 MLN
|ACCEPTED VOLUME
|550 MLN
|PERCENTAGE ALLOTTED
|100.00 %
|NUMBER OF BIDS
|3
|AUCTION DATE
|200402
|CREDIT RATING CLASS
|2
|FIXED PURCHASE RATE
|0.85 %
|REQUESTED VOLUME
|2.0 +/- 2.0 BLN
|TOTAL BID AMOUNT
|1,765 MLN
|ACCEPTED VOLUME
|1,765 MLN
|PERCENTAGE ALLOTTED
|100.00 %
|NUMBER OF BIDS
|4
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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