Brøndbyernes IF Fodbold A/S

April 02, 2020 04:00 ET

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 2. april 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2020





Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Valg til bestyrelsen

Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har afholdt generalforsamling den 1. marts 2020 og indstiller Sune Blom til valg til bestyrelsen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jan Bech Andersen (formand), Jesper Eigen Møller (næstformand), Torben Bjørn Christensen og Jesper Nygård ønsker genvalg, og genvalg kan ske, jf. vedtægternes § 14. Adam Falbert, Thorleif Krarup og Morten Nødgaard Albæk genopstiller ikke til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Jan Bech Andersen, Jesper Eigen Møller, Torben Bjørn Christensen og Jesper Nygård genvælges, og at Birgit Aaby, Hermann Haraldsson og Niels Roth vælges som nye medlemmer til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen anbefaler, at Fanafdeling i Brøndbyernes Idrætsforenings kandidat Sune Blom vælges til medlem af bestyrelsen.

Herudover har Brøndbyernes Idrætsforening, jf. vedtægternes § 14, valgt at udpege Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen i Brøndby IF.

Såfremt bestyrelsens indstilling til valg følges af generalforsamlingen, vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

Jan Bech Andersen

Jesper Eigen Møller

Torben Bjørn Christensen

Jesper Nygård

Christian Barrett

Sten Lerche

Sune Blom

Birgit Aaby

Hermann Haraldsson

Niels Roth

Brøndby IF

Bestyrelsen

