Selskabsmeddelelse nr. 53 – 2020

København, 02. april 2020





Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GreenMobility A/S - 24. april 2020





Til aktionærerne i GreenMobility A/S

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr. 35 52 15 85, (”Selskabet”), der afholdes:



Fredag den 24. april 2020 kl. 14:00



på Selskabets adresse

Landgreven 3, 4. sal

1301 København K



Selskabet bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet coronavirus. For at minimere risikoen for smitte, og som følge af de danske myndigheders anbefalinger, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Selskabet til, at aktionærer undlader at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme.



Generalforsamlingen vil blive transmitteret som webcast, hvor det vil være muligt at følge generalforsamlingen samt stille spørgsmål i denne forbindelse. Det vil ikke være muligt at afgive stemme via transmissionen, hvilket i stedet skal gøres forud for generalforsamlingen via fuldmagt eller brevstemme. For nærmere oplysninger herom, henledes opmærksomheden på indkaldelsen vedhæftet denne selskabsmeddelelse samt det særskilte informationsark vedrørende den elektroniske transmission, der vil fremgå på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling .



Indkaldelsen med dagsordenen og fuldstændige forslag, indeholdende bilag 1 vedrørende beskrivelse af kandidater til bestyrelsen, samt bilag 2 vedrørende Selskabets reviderede vederlagspolitik, er vedhæftet denne selskabsmeddelelse. På Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling , vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2. Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2019

3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

9.a Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 angående bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants

9.b Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til favørkurs og med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

9.c Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til markedskurs og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

9.d Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i forbindelse med udstedelse af nye aktier til Selskabets medarbejdere

9.e Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til favørkurs og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer

9.f Sprog for generalforsamlingen samt dokumenter udarbejdet til brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen

9.g Sprog for selskabsmeddelelser

9.h Sprog for årsrapport

9.i Ændret navn for Selskabets ejerbogsfører

9.j Godkendelse af Selskabets reviderede vederlagspolitik

10. Eventuelt



Adgangskort kan rekvireres via www.greenm.dk/investor/generalforsamling , www.vp.dk/gf eller hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66.





København, den 2. april 2020

GreenMobility A/S

Bestyrelsen









Yderligere oplysninger:

Anders Wall, VP Investor Relations GreenMobility, tlf: +45 2540 3020, mail: aw@greenmobility.com

GreenMobility A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 35521585, www.greenmobility.com





Certified Advisor

NORDEN CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365, DK-2840 Holte

+45 2072 0200

jn@nordencef.dk









