April 02, 2020 08:00 ET

Ovennævnte forening har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 2. april 2020.



Likvidators beretning

Likvidators beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.



Årsrapport/Likvidationsregnskab

Den fremlagte årsrapport for 2019 (likvidationsregnskabet) blev vedtaget enstemmigt, herunder forslag om udbetaling af udbytte på 23,70 kr. pr. andel.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed den 7. april 2020.

Forslag om endelig likvidation af investeringsforeningen

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.



Forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen og revisor

Udgik som følge af beslutningen om afslutning af likvidation.







BI Management A/S

på vegne af

Investeringsforeningen Nielsen Global Value i likvidation

c/o BI Management A/S

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø