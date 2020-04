MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 20-2020

Odense, den 2. april 2020

Odico A/S justerer forventningerne til årets resultat.

Odico A/S er, som mange andre virksomheder, påvirket af konsekvenserne af Covid-19 og nedlukningen af samfundet, nationalt og internationalt. Som en direkte konsekvens af situationen ser vi os nødsaget til at justere vores forventninger til årets resultat. På trods af en jævnt stigende forespørgsel efter Odicos teknologier, anser vi det ikke, for nærværende, muligt at få afsluttet igangværende salgsaktiviteter tilstrækkeligt tidligt til at vi kan få disse ordrer leveret i indeværende regnskabsår, som afsluttes ultimo juni.

På trods af situationen er det vores forventning, at vi for regnskabsåret 2019/2020, opnår en omsætning på niveau med eller lige over sidste regnskabsår på ca. 5 mio.kr mod tidligere udmeldte en fordobling. Resultatet før skat forventes at lande på minus 8 - 10 mio. kr. mod tidligere udmeldte minus 6 - 8 mio. kr.

Det er vores klare forventning, at efterspørgslen efter Odicos teknologiske løsninger på bagkant af den nærværende situation stadig vil være intakt. Alle igangværende udviklingsaktiviteter bliver således, på trods af situationens alvor, videreført med fuldt fokus på gennemførsel af de strategiske udviklingsplaner, som tidligere er udmeldt. Desuden kondenseres der på de erfaringer, der er indsamlet i allerede, solgte robotløsninger, hvorfor vi forventer at komme udviklingsmæssigt såvel som teknologisk styrket gennem den nuværende situation.

