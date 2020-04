PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta müügitulu oli 13,1 miljonit eurot, mis on 3,6 korda suurem 2018. aasta jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 3,6 miljonit eurot.

2019. aasta ärikasum oli 950 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 388 tuhat eurot, 2018. aasta lõppes ärikasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest 101 tuhat eurot ja puhaskahjum 382 tuhat eurot. Lõpetatud tegevusvaldkond tõi 2018. aastasse täiendava ärikahjumi 161 tuhat eurot.

2019. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 82 korterit, 2018. aastal 12 korterit, 3 äripinda ja 2 hoonestamata kinnistut. Enamus 2019. aasta müüke toimus Lahepea 9 arendusprojektis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2019. aastal 2,8 miljoni euro võrra, tasemele 11,5 miljonit eurot 31.12.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2019 seisuga 4,2%, mis on 0,8% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.





2019. aastal teenis Arco Vara grupp 13 miljoni eurose omakapitali investeeringuga 13 miljonit eurot müügitulu ning 400 tuhande eurose puhaskasumi. Tulemus peegeldab ettevõtte tundlikkust arendusprojektide teostus- ja realiseerimiskiirusele. Planeeritud tulemuste saavutamisel Bulgaarias Iztok Parkside arendusprojektis ületanuks 2019. a. müügitulu 22 miljonit eurot ning puhaskasum 2,2 miljonit eurot. Kapitali tootlikkuse aspektist on seega ettevõttel kõvasti arenemisruumi ning see peegeldus ka aktsiahinnas.

Sisemiselt korrastatuselt nii tööprotsesside, organisatsiooni struktuuri kui bilansi ja oodatud rahavoogude osas on ettevõte saavutanud aga piisava kvaliteedi, et võime julgelt jätkata kasvuplaani realiseerimist. Ettevõtte esmaseks põhivaraks on seejuures tema karastunud ja motiveeritud arendustiimid Eestis ja Bulgaarias ning kinnisvara valdkonnas tuntud kaubamärk, mille litsentsilepingutest maaklerfirmadega Eestis, Lätis ja Bulgaarias teenime täiendavat tulu. Ettevõtte kapital on paigutatud varadesse, mis on stabiliseeritud ning juhitavad. Meil on vabad valikud portfellis olevate Eesti ja Bulgaaria kinnisvaraarenduste alustamise, ajastamise ja hinnastamise suhtes ning meie renditulu tootev kinnisvarainvesteering Sofias Madrid Blvd-l on seotud uue pikaajalise pangalaenuga, mille teenindamiseks on vajalik hoone osaline täituvus rentnikega. Faktiliselt on täituvus aastalõpu seisuga ligi sajaprotsendiline.

2020. aastat jätkab grupp kahe poolelioleva ehitusega Tallinnas Kodulahes ja Tartus Kodukalda projektis, kus kokku on kraana all 80 korterit. Sõltuvalt turu konjunktuurist on mõeldav uute ehituste alustamine nii Sofias Botanica Lozen projektis, mille kogupotentsiaal on üle 600 ühiku, kui ka Tallinnas Kodulahe projektis, kus koos tänaseks kehtestatud detailplaneeringutega on võimalik rajada veel üle 200 korteri. Esimese poolaasta jooksul tuleks realiseerida Iztok Parkside projekt 68 korteriga (6553 m2 GSA), kus tänase vahekokkuvõttena kaks kolmandikku projekti ajast on kulunud bürokraatiale, ning üks kolmandik ehitusele ja müügile. Aasta lõpus tuleks realiseerida Tartu Kodukalda projekt 30 korteriga (1967 m2 GSA) ning otsustada, kas omandada maapanka Sofias Botanica Lozeni teine etapp. Samuti hoiame tihedat koostööd kinnisvara maaklerbüroodega, kes kasutavad Arco Vara kaubamärki ja osutavad hindamis- ja vahendusteenuseid, olles 2019. aasta vältel saanud klientidelt valdavalt kõrge hinnangu. Seega ühelt poolt jätkab Arco Vara kitsa fookusega elukondliku kinnisvara arenduses Eestis ja Bulgaarias, kuid teiselt poolt otsib jätkuvalt informatiivseid sünergiaid kinnisvarateenuseid osutavate Arco Vara maaklerite ja hindajatega.





Grupi müügitulu oli 2019. aastal 13 109 tuhat eurot (2018: 6 632 tuhat eurot, sellest 3 635 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 12 152 tuhat eurot (2018. aastal 2 778 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2019. aastal 696 tuhat eurot (2018. aasta 586 tuhat eurot). 2019. aasta lõpus olid praktiliselt kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aastal 388 tuhat eurot, 2018. aasta oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest ärikasum 101 tuhat eurot.

2019. aasta jõudsid lõpule ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis ning 2019. aastal anti võtmed kätte 65 korteriomanikule 68st. Aruande avaldamise päevaks on müümata 1 korter ja äripind.

2019. aastal algasid Kodulahe III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III etapis rajatakse 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi ühist ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist. Aruande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones eelmüüdud 19 korterit.

2019. aasta algasid ka 4 väiksema kortermaja ehitus Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt lõppema 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise ajaks on eelmüüdud 12 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias algas 2019. aasta IV kvartali lõpus, kuid on suuremas osas planeeritud 2020. aastasse peale kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 10 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande avaldamise kuupäevaks kõik korterid müüdud.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. Ehitusluba oodatakse 2020. aasta 3. kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2020. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära – paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.



EUR tuhandetes 2019 2018 Jätkuvad tegevusvaldkonnad Müügitulu enda kinnisvara müügist 12 152 2 778 Müügitulu teenuste müügist 957 857 Müügitulu kokku 13 109 3 635 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -11 295 -2 446 Brutokasum 1 814 1 189 Muud äritulud 137 135 Turustuskulud -96 -133 Üldhalduskulud -777 -1 224 Muud ärikulud -121 -108 Kasum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest -7 14 Kasum tütarettevõtte müügist 0 228 Ärikasum 950 101 Finantstulud- ja kulud -562 -482 Kasum (-kahjum) enne tulumaksu 388 -381 Tulumaksukulu 0 -1 Puhaskasum (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest 388 -382 Puhaskahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -162 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 388 -544 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 388 -544 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) - tava 0,04 -0,04 - lahustatud 0,04 -0,04 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) - tava 0,04 -0,06 - lahustatud 0,04 -0,06





EUR tuhandetes 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 870 2 327 Finantsinvesteeringud 0 69 Nõuded ja ettemaksed 544 739 Varud 15 807 17 482 Käibevara kokku 17 221 20 617 Nõuded ja ettemaksed 0 25 Kinnisvarainvesteeringud 11 051 12 344 Materiaalne põhivara 265 267 Immateriaalne põhivara 217 262 Põhivara kokku 11 533 12 898 VARAD KOKKU 28 754 33 515 Laenukohustused 6 416 12 547 Võlad ja saadud ettemaksed 3 135 3 982 Lühiajalised kohustused kokku 9 551 16 529 Laenukohustused 5 904 3 985 Pikaajalised kohustused kokku 5 904 3 985 KOHUSTUSED KOKKU 15 455 20 514 Aktsiakapital 6 299 6 299 Ülekurss 2 285 2 285 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 245 245 Jaotamata kasum 2 459 2 161 OMAKAPITAL KOKKU 13 299 13 001 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 28 754 33 515





