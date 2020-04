Nous travaillons à assurer la sécurité des membres vulnérables de nos communautés en partenariat avec Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Hébergement femmes Canada.



TORONTO, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens s’adaptent à cette nouvelle réalité. Pour tout le monde, cela a entraîné des changements dans les interactions sociales et les habitudes quotidiennes, mais pour certaines des personnes les plus vulnérables de la société, l’incidence de COVID-19 a été dévastatrice. Forte d’un profond engagement à servir les communautés où nous vivons et travaillons, Rogers continue de trouver des façons d’aider pendant cette crise de santé publique en travaillant de concert avec des organismes communautaires pour offrir une bouée de sauvetage numérique et un soutien essentiel aux personnes dans le besoin.



Rogers a annoncé aujourd’hui deux nouveaux partenariats visant à accroître son soutien communautaire pendant la pandémie de COVID-19, en créant des liens numériques et en aidant à mieux faire connaître les besoins essentiels des femmes et des enfants vulnérables. « Cette crise de santé publique nous pousse à prendre soin de ceux qui ont plus que jamais besoin de notre aide, a déclaré Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers. Nous sommes heureux d’appuyer l’excellent travail accompli par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et Hébergement femmes Canada, qui veillent à ce que certains des membres les plus vulnérables de nos communautés demeurent en sécurité et connectés. »

Les nouveaux partenariats communautaires comprennent :

Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Étant donné l’éloignement social et le confinement à la maison, les contacts réguliers entre les Grands Frères et les Grandes Sœurs avec leurs « petits » sont touchés. Sans appareil ni Internet à la maison, environ 25 % des familles participant au programme n’ont pas les outils nécessaires pour garder leurs « petits » en contact avec leur mentor et pour obtenir du soutien pendant cette période critique. Rogers s’associe à Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour faire un don de téléphones intelligents, en collaboration avec Samsung, et de six mois de service gratuit pour que les familles qui comptent sur ce lien essentiel obtiennent les outils et les services numériques dont elles ont besoin pour maintenir ces connexions sociales vitales.

« Ces relations de mentorat individuelles sont au cœur du programme des Grands Frères Grandes Sœurs. Nos "grands" sont une source de continuité et de réconfort dans la vie de nos "petits", ce qui est plus important que jamais en cette période de perturbation », a déclaré Leanne Nicolle, présidente et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs de Toronto.

« En travaillant en partenariat avec Rogers pour offrir des téléphones et un service à ces enfants, nous leur offrons une bouée à laquelle s’accrocher lorsque tout le reste est incertain. Et pour ces enfants, c’est tout ce qui compte », ajoute Gurpreet Lail, présidente et chef de la direction de Grands Frères Grandes Sœurs de Calgary.



Hébergement femmes Canada

En raison de l’isolement social et physique accru causé par la COVID-19, de nombreuses femmes et de nombreux enfants peuvent se retrouver à la maison avec un homme violent. Même dans les foyers où il n’y a pas d’antécédents de violence familiale, le stress causé par l’isolement et les difficultés financières peuvent accroître le risque de conflits. Rogers s’associe à l’organisme Hébergement femmes Canada afin de mieux faire connaître les services offerts aux femmes dans le besoin, notamment l’affichage de publicités de sensibilisation sur nos plateformes numériques et sociales partout au pays. Grâce à la promotion sur les pages numériques de certains des sites web les plus populaires et à trafic élevé au Canada, notamment Sportsnet, Citytv et nos stations de radio d’information, les publicités d’Hébergement femmes Canada atteindront des dizaines de millions de Canadiens chaque semaine. De plus, Rogers s’engage à fournir des outils numériques et du soutien d’urgence aux refuges qui en ont besoin pour garder le contact pendant cette période critique en faisant don d’appareils, de services et de soutien technique.

« Nous constatons actuellement une augmentation de la violence familiale, car les Canadiens de partout au pays ont de la difficulté à composer avec les répercussions de la pandémie de COVID-19, a déclaré Lise Martin, directrice générale d’Hébergement femmes Canada. L’un de nos besoins urgents est de faire savoir aux femmes victimes de violence qu’elles ne sont pas seules, que ce n’est pas leur faute et qu’elles peuvent joindre quelqu’un, jour et nuit. Nous sommes très reconnaissants envers Rogers de nous aider à transmettre ce message aux femmes qui ne savent peut-être pas que les refuges demeurent ouverts et peuvent les aider à assurer leur sécurité grâce à leurs lignes d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Si vous êtes une femme qui vit dans une maison où il y a de la violence ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de votre refuge local 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir des conseils et du soutien. Trouvez votre refuge local et sa ligne d’urgence sur https://hebergementfemmes.ca/.

Ces nouveaux partenariats communautaires s’ajoutent aux partenariats liés à la COVID-19 que Rogers a annoncés la semaine dernière avec Banques alimentaires Canada. Durant cette période d’incertitude, personne ne devrait avoir à se demander d’où viendra son prochain repas. Rogers tire parti de ses 108 actifs en télévision et en radio ainsi que de ses plateformes numériques et sociales pour mener une campagne nationale de sensibilisation et ainsi aider Banques alimentaires Canada à d’atteindre son objectif de financement de 150 millions de dollars afin de remédier à une grave pénurie pendant la crise de COVID-19. De plus, grâce aux contributions des employés et à un don d’entreprise à banquesalimentairescanada.ca, Rogers offrira plus d’un million de repas aux familles du Canada.

Pour en savoir davantage sur les façons dont Rogers contribue à soutenir les Canadiens en cette période critique, cliquez ici.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d’information : media@rci.rogers.com, 647‑747‑5118.