Linedata confirme son éligibilité au PEA-PME

Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2020 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, déclare respecter les critères d'éligibilité au PEA‑PME précisés par l'article L. 221-32-2 alinéa 2 a) du Code monétaire et financier, à savoir d'une part moins de 5.000 salariés, et d'autre part un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2019.

Les actions Linedata Services continuent en conséquence d'être éligibles au dispositif PEA-PME.

À PROPOS DE LINEDATA





Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com





