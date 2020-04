COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 2 avril 2020

Aéroports de Paris SA

Règlement du produit de l'emprunt obligataire

lancé le 26 mars 2020

et mise à disposition du prospectus correspondant

Aéroports de Paris a perçu ce jour le produit de l'émission de l'emprunt obligataire qu'elle a lancé le 26 mars 2020.

Pour rappel1, cet emprunt comporte 2 tranches d'un montant total de 2,5 milliards d'euros ayant les caractéristiques suivantes :

emprunt de 1 milliard d'euros , portant intérêt au taux de 2,125%, émis le 2 avril 2020 et venant à échéance le 2 octobre 2026,

emprunt de 1,5 milliard d'euros, portant intérêt au taux de 2,75%, émis le 2 avril 2020 et venant à échéance le 2 avril 2030.

Le prospectus de l'opération a reçu le visa n° 20-106 de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 31 mars 2020. Ce prospectus, y compris les documents qui y sont incorporés par référence, sont disponibles pour consultation sur les sites internet de l'Emetteur ( www.parisaeroport.fr ) et de l'Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ).

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

1 Voir communiqué de presse "Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros" en date du 26 mars 2020 disponible à l'adresse suivante : Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros





