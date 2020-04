April 02, 2020 12:00 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 02.04.2020 KL0 19.00

ROBITIN SUOMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKENEET YT-NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Robit -konsernin Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskeneet YT-neuvottelut ovat päättyneet.

Yhtiö tulee lomauttamaan henkilöstöään Suomessa jaksoittain huhti-elokuun 2020 välisenä aikana. Lomautusten kesto vaihtelee riippuen työtehtävästä, ollen kuitenkin enintään 90 päivää per henkilö ajanjaksolla 14.4.2020 – 31.8.2020.

Neuvottelujen piirissä oli noin 65 henkilöä. Toimenpiteiden taustalla on koronaviruspandemian aiheuttama lisääntynyt epävarmuus. Robit varautuu pandemian aiheuttamaan mahdolliseen kysynnän vähenemiseen sekä muutoksiin liiketoimintaympäristössä. Mahdolliset muutokset saattavat vaikeuttaa raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta sekä logistiikkaa ja täten hidastaa normaalia työn etenemistä

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, CEO

Lisätiedot:

Puh. +358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

