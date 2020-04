Kari Nerg nimitetty Yleiselektroniikan toimitusjohtajaksi

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus on nimittänyt Kari Nergin (MMM, CEFA) Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi viimeistään 4.5.2020 alkaen.

Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajana, Kari Nerg seuraa tehtävässä väliaikaista toimitusjohtajaa Martti Yrjö-Koskista, joka jatkaa Yleiselektroniikan hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Nimityksen yhteydessä Nerg on hankkinut 35 000 kpl Yleiselektroniikan osaketta yhtiön pääomistaja Preato Capital AB:lta.

Nergillä on merkittävää kokemusta kansainvälisestä pääomasijoitus- ja investointipankkiliiketoiminnasta. Hän siirtyy Yleiselektroniikan toimitusjohtajan tehtävään saksalaisen Frankfurtin pörsissä listatun teollisen sijoitusyhtiön, Mutares SE & Co. KGaA:n, Pohjoismaiden toiminnoista vastaavan johtajan toimesta.

”Tavoitteemme on luoda alusta jatkuvalle kestävälle operatiiviselle ja yritysostoin tapahtuvalle kasvulle. Uskon että Kari Nergin tausta ja kokemus vahvistaa meitä tämän alustan rakentamisessa ja toimeenpanossa”, sanoo Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

”Haluan kiittää Yleiselektroniikan hallitusta luottamuksesta ja on hienoa lähteä rakentamaan yhtiön tulevaisuutta yhdessä Yleiselektroniikan johdon kanssa. Otan haasteen innostuneena vastaan ja tavoitteenani on luoda edellytykset yhtiön merkittävälle kasvulle sekä kehittää nykyistä operatiivista liiketoimintaa”, sanoo Nerg.





Yleiselektroniikka konserni lyhyesti:

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet. Asiakkaitamme ovat elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka konsernia maaliskuussa 2020.

Konserni toimii 5 maassa ja työllistää yli 300 työntekijää. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.