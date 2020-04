PARIS, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de reporting dans son système de contrôle d’accès Security Center SynergisMC (Synergis), conçue pour aider les entreprises à trouver tous les individus qui ont emprunté une porte à proximité d’une personne considérée comme contagieuse. Il est possible que celle-ci ait contaminé la poignée de la porte ou d'autres surfaces, ou qu'elle ait laissé des contaminants aérosols sur son passage. Ce rapport permet d'identifier toutes les personnes qui présentent un risque accru d'avoir été en contact avec des contaminants ou des personnes contagieuses. Cette fonction sera également utile aux clients qui manipulent des substances dangereuses et est mise gratuitement à la disposition de tous les clients du système de contrôle d’accès Genetec Synergis.



Développée à la demande de McCormick Place à Chicago, le plus grand centre de congrès d’Amérique du Nord, la fonctionnalité de rapport permet d’établir s’il y a eu proximité physique entre une personne infectée et d’autres employés ou visiteurs badgés, sur la base de leur utilisation du système de contrôle d’accès. Un rapport peut rapidement être généré pour mettre en relation des événements d’accès, tranche horaire par tranche horaire, afin d'identifier les personnes qui présentent un risque accru d'avoir été en contact avec des contaminants ou des personnes contagieuses. Les entreprises sont ainsi en mesure d'informer proactivement les personnes de la possibilité d’une contamination, et de prendre les précautions d'hygiène nécessaires, comme le prévoient les procédures et réglementations en matière de santé et de sécurité.

« Grâce à Synergis, toute entreprise peut produire un rapport détaillé des mesures d’exposition de ses employés et visiteurs en utilisant les données de contrôle d'accès existantes », déclare Thibaut Louvet, Product Group Director, Access Control, Genetec. « La solution considère que si deux personnes sont passées par la même porte dans un court laps de temps, il y a de fortes chances qu'elles aient eu un certain niveau d'interaction. Une analyse extrêmement utile pour les entreprises qui cherchent à capitaliser sur leurs technologies existantes pour mieux protéger leurs employés, leurs visiteurs et la communauté au sens large. »

« Notre priorité est d’assurer la santé et la sécurité de nos visiteurs et de nos équipes, nous savions donc que nous devions nous préparer à toute éventualité », déclare Brett Zelnio, Security System Coordinator, McCormick Place. « Dans la lutte contre la contagion, la connaissance est notre meilleure défense pour endiguer la propagation de ces types de virus qui se transmettent facilement par les surfaces ou la proximité de personnes infectées. Pouvoir utiliser la technologie pour obtenir ces informations supplémentaires, sur la base de données déjà disponibles dans le système, est tout à la fois innovant et décisif. »

« Seule la moitié des fonctionnalités de Security Center résulte de l'anticipation par Genetec des besoins technologiques de nos clients. L'autre moitié est le résultat de ce que nos clients ont imaginé. Ils inventent régulièrement de nouvelles façons intelligentes et innovantes d'utiliser le système et suggèrent de nouvelles idées de fonctionnalités. Le rapport de proximité de contagion et de contaminants en est un exemple », précise Pierre Racz, Président de Genetec Inc. « Un membre de l’équipe technique de l'un de nos clients dans les infrastructures publiques a demandé le rapport sur la proximité de contagion et de contaminants, et nous avons été séduits par son utilité et sa brillante simplicité. Nous avons donc accéléré son développement. »

Les clients utilisant déjà Synergis qui souhaitent obtenir plus d’informations sur le Rapport de proximité de contagion et de contaminants peuvent se rendre sur le Portail Client Genetec ou contacter sales@genetec.com .

