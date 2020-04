Covid-19 situasjonen er utfordrende for den globale økonomien og fortsetter å bidra til betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder. Hydro tar grep for å sikre et trygt arbeidsmiljø, støtte lokalsamfunn, opprettholde virksomhet og sikre likviditet. Tiltakene omfatter endring av tidligere annonsert utbyttebeslutning og frys av investeringer.

- Helsen og sikkerheten til våre ansatte og lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet er vår viktigste prioritet. Med kraftfulle avbøtende tiltak og beredskapsplaner på tvers av selskapet vil vi fortsette våre operasjoner så langt det er mulig, til fordel våre ansatte, vår virksomhet, lokalsamfunn og samfunnet for øvrig, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.



- Vi vil vurdere andre tiltak fortløpende i takt med hvordan situasjonen utvikler seg, sier Aasheim.

Nåværende tiltak inkluderer:

Midlertidig reduksjon og oppsigelser

Hydro fryser 25% av gjenværende 2020 investeringer

Utsettelse av gjenåpningen ved Husnes aluminiumsverk

Kostnadskutt og kostnadsdisiplin på tvers av selskapet

Lønnsfrys for konsernledelsen og ingen bonus for 2020

Styrevedtak om å endre utbytteforslaget på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt, dersom forholdene ligger til rette for det

Hydro følger anbefalingene fra lokale og internasjonale helsemyndigheter for å begrense spredningen og innvirkningen av Covid-19. Forebyggende tiltak inkluderer alternative skift, adskilte enheter, reiserestriksjoner, sosial distansering og tiltak for personlig hygiene for å beskytte ansatte og lokalsamfunn.

- Vår umiddelbare prioritet er å beskytte mennesker og virksomheten, samtidig er det også viktig å tenke fremover. Vi har satt en klar retning for Hydro for å løfte lønnsomheten og bærekraft, og vi må forberede oss på å vende tilbake til normal drift, sier Aasheim.

- Ved å ta solide grep og gjøre tilpasninger til den skiftende etterspørselssituasjonen er vi posisjonert for å være raskt tilbake til normalen så snart situasjonen tillater det. Jeg er imponert av fleksibiliteten og engasjementet hos våre medarbeidere – til Hydro, til våre verk og til våre lokalsamfunn.

I tillegg til interne grep rundt helse og sikkerhet støtter Hydro lokalsamfunn og deres innsats, og leverer også materiale og produkter til kunder med nøkkelroller innenfor håndteringen av Covid-19 pandemien.

Forebyggende finansielle tiltak

I forbindelse med publiseringen av fjerdekvartalsrapporten for 2019 ble det kommunisert at styret ville foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 1,25 kroner per aksje, til utbetaling i mai 2020. Som følge av den pågående usikkerheten relatert til Covid-19 og påvirkningen på Hydros virksomhet, markeder og finanser, har styret vedtatt å ikke foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 1,25 kroner som tidligere annonsert. Styret vil isteden foreslå for generalforsamlingen at styret gis en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten vil bli benyttet dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen og Hydros finansielle situasjon tillater det. Fullmakten vil være begrenset til en maksimal utbytteutbetaling på 2,6 milliarder kroner, tilsvarende 1,25 kroner per aksje, og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Hydro har en solid balanse og likviditet, med en kontantbeholdning på 12,3 milliarder kroner i slutten av fjerdekvartal 2019, i tillegg til en ubenyttet kredittfasilitet på 1,6 milliarder dollar. Det er likevel styrets vurdering at det riktige tiltaket for å sikre selskapets likviditet i usikre tider er å ikke betale utbytte i mai, men heller be om en fullmakt for en eventuell senere utbetaling. Styrets beslutning om å endre det tidligere annonserte utbytteforslaget innebærer ingen endring i selskapets generelle utbyttepolitikk, med 40 prosent utbetalingsratio av rapport resultat over syklusen hvor 1,25 NOK per aksje er ansett som et gulv.

For å styrke likviditeten ytterligere har Hydro besluttet å fryse om lag 25 prosent av gjenværende investeringsplaner i 2020 med 2 milliarder kroner inntil Hydro har bedre visibilitet, som resulterer i et oppdatert estimat for investeringer for 2020 på 7,5-8 milliarder NOK inntil videre.

Hydro har også besluttet å utsette gjenåpningen av 95 000 tonn årlig kapasitet ved det norske aluminiumsverket Husnes som en tilpasning til den raske svekkelsen i markedet. Oppstarten var i utgangspunktet planlagt i første halvdel av 2020, men er nå utsatt til tidligst tredje kvartal 2020, avhengig av markedsutviklingen og utsiktene i andre halvdel av året.

Videre tar Hydro også grep for å redusere kostnadene på tvers av selskapet, inkludert pålagt ferie, prosjektutsettelser og midlertidig nedbemanning. Totalt har Hydro vært nødt til å midlertidig nedbemanne om lag 1 400 ansatte som følge av innførte restriksjoner fra myndigheter og sviktende etterspørsel har resultert i nedstenginger og redusert produksjon ved flere verk.

Konsernledelsen har besluttet å avstå fra lønnsforhøyelse i 2020 samt bonusutbetaling, som et bidrag i den kollektive innsatsen med å redusere kostnader i den krevende situasjonen.

Hydros forbedringsprogram fortsetter med full styrke og med forsterket fokus på kostnadsgrep Hydro kan ta i disse usikre tidene. Det vil midlertidig bli vanskelig å nå de overordnede målene for 2020 som følge av den forventede volumreduksjonen og markedsutviklingen. Det overordnede forbedringsmålet på 7,3 milliarder kroner for 2023 står fast.

- Hydros førsteprioritet nå er helse og sikkerhet samtidig som hjulene holdes i gang, ivareta operasjoner og genere cash, sier Aasheim. - På samme tid må vi tenke fremover og posisjonere selskapet for en fremtid som en robust og lønnsom industrileder, bygget på innovasjon og bærekraft.

Operasjonell oppdatering

Covid-19 situasjonen påvirker den globale økonomien i økende grad i tillegg til aluminiumsetterspørselen. Det fører til nedstenginger og redusert produksjon på tvers av mange av Hydros anlegg. Innvirkningen er foreløpig mest synlig innenfor virksomhetsområdet ekstruderte løsninger hvor et økende antall anlegg blir midlertidig stengt eller produserer på svært lave nivåer. I primærmetall har etterspørselsvekkelsen ført til midlertidig nedstenging av resirkuleringsverk og utsettelse av oppstarten på Husnes.

Bauxite & Alumina: Stort sett normal drift. Stor markedsusikkerhet.

Energy: Stort sett normal drift. Stor markedsusikkerhet.

Primary Metal: Primærproduksjonen operer stort sett som normal. Husnes oppstart utsatt til tidligst tredje kvartal 2020. Resirkuleringsverket Azuqueca ble midlertidig nedstengt denne uken, mens resirkuleringsverkene Luce og Clervaux ble midlertidig nedstengt forrige uke. Stor markedsusikkerhet.

Rolled Products: Stort sett normal drift, men forventer redusert produksjon da kunder stenger produksjon, spesielt i bilsektoren.

Extruded Solutions: Økt antall fabrikker påvirket av situasjonen, med redusert produksjon ved flere fabrikker. Omlag 35 prosent av fabrikkene produserer på normale nivåer, omlag 40 prosent produserer på redusert kapasitet mens om lag 25 prosent produserer på veldig lavt nivå eller er midlertidig stengt ned.

