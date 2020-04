MONTRÉAL, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nombre d’infections à la COVID-19 augmente au Québec et les différents lieux d’habitation destinés aux aînés ne sont malheureusement pas épargnés. En date du 1er avril, le gouvernement du Québec faisait état de plus de 500 lieux d’hébergement pour aînés où l’on retrouve des cas de COVID-19. Ce nombre englobe les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), les résidences privées pour aînés ainsi que d’autres « milieux de vie pour aînés ».



Cependant, les médias utilisent largement l’expression « résidences pour aînés » dans les contenus de leurs articles et de leurs reportages lorsqu’ils présentent des statistiques, ce qui cause de la confusion au sein de la population. « Résidence privée pour aînés est une appellation contrôlée qui doit être utilisée avec exactitude », a précisé Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences privées pour aînés (RQRA). Ce principe s’applique également pour la présentation des chiffres concernant l’aide financière d’urgence de 133 M$ annoncée le 30 mars dernier. La part consentie au soutien des activités essentielles des résidences privées pour aînés pendant la période pandémique est de 40 M$.

« Nous tenons à remercier les médias pour le travail aussi essentiel que remarquable qu’ils accomplissent au quotidien, particulièrement en cette période de crise. Nous sommes conscients que la situation évolue à grande vitesse, mais nous sommes également convaincus qu’ils ont un rôle important à jouer pour dissiper la confusion qui règne dans l’esprit du public au sujet des résidences pour aînés », a conclu Yves Desjardins.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie. www.rqra.qc.ca

