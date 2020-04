LONDRES, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp (« HEGC ») a fourni un prêt à UKCloud Limited (« UKCloud »). La plateforme d'UKCloud prend en charge des centaines de services publics à travers les secteurs gouvernementaux et de la santé, ainsi que le secteur public dans son ensemble, nombre desquels proposent des services utilisés par des citoyens, des entreprises et des travailleurs du secteur public (tels que les professionnels de santé) à travers le pays. Le prêt sera utilisé pour aider UKCloud à poursuivre l'expansion de ses plateformes multi-cloud et fournir un flux de trésorerie à des fins de croissance organique.

UKCloud est l'un des premiers pionniers de la transformation numérique au sein du secteur public britannique, où l'opportunité de marché dans ce seul segment atteint 2 milliards GBP. UKCloud se spécialise dans la fourniture d'infrastructures en tant que service et de plateformes en tant que service, ce qui représente moins de 10 % de ce montant à l'heure actuelle. UKCloud estime qu'environ 20 % des services de données et informatiques sont rendus possibles par la technologie cloud au Royaume-Uni. UKCloud reste bien positionnée pour croître dans ce contexte grâce à la sécurité élevée, la souveraineté et l'assurance des risques que sa plateforme fournit.

Simon Hansford, PDG, a remarqué : « Nous sommes en train de développer UKCloudX, un complément unique à notre plateforme multi-cloud existante, qui transforme la façon dont les informations à haute classification peuvent être conservées dans le cloud en toute sécurité pour nos clients du secteur public britannique, leur permettant de conserver la souveraineté de leurs données, un concept de plus en plus important dans l'adoption du cloud. Nous nous sommes associés avec le fonds HEGC parce que son équipe comprend nos exigences particulières en matière de financement, et qu'elle est parvenue à élaborer une solution de prêt convaincante et à la livrer rapidement. Nous espérons poursuivre notre partenariat avec HEGC à l'avenir. »

David Bateman, partenaire du fonds HEGC, a déclaré : « UKCloud est l'un des acteurs majeurs dans le domaine de la technologie d'infrastructure pour les services cloud au Royaume-Uni. Ses membres continuent de développer l'offre de leur plateforme et de servir le secteur public du Royaume-Uni, ainsi qu'un nombre de plus en plus important d'entreprises avec une solution unique qui devient plus répandue sur notre marché. Nous sommes ravis d'avoir fourni un prêt à UKCloud pour soutenir ses dépenses en capital et nous sommes impatients de concrétiser d'autres partenariats à l'avenir. »

À propos d'UKCloud

UKCloud est une plateforme multi-cloud qui a pour mission d'aider les organisations du secteur public britannique et des environnements règlementés, à devenir plus agiles et à fournir de meilleurs services numériques. UKCloud est convaincue que la diversité de la technologie génère de la valeur et de l'innovation. La plateforme multi-cloud assurée réunit des piles technologiques de Cisco, Microsoft, Oracle, Red Hat et VMware.

À propos de Harbert European Growth Capital Fund II, SCSp

Le fonds HEGC est l'un des plus importants investisseurs d'Europe dans les entreprises basées sur la technologie à forte croissance qui cherchent à se développer à partir de formes moins dilutives de capitaux d'investissement. HEGC s'associe avec des équipes de direction et parties prenantes ambitieuses d'entreprises privées et cotées en bourse pour participer au développement des grandes entreprises de demain. HEGC fournit un capital souple pour soutenir les plans d'activité à partir de la croissance organique, des fusions-acquisitions et des financements pré-IPO à divers types de recapitalisations. HEGC est parrainé par Harbert Management Corporation, un fonds d'investissement alternatif avec environ 7,3 milliards USD d'actifs sous gestion au 29 février 2020, et plusieurs donateurs institutionnels bien connus.

