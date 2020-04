MONTRÉAL, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir présente la toute nouvelle plateforme numérique LOISIR @CCESSIBLE www.loisiraccessible.com , une référence en loisir où jeunes et moins jeunes auront accès aux ressources, à l’expertise et surtout à la créativité des bénévoles et des intervenants en loisir au Québec et fruit d’une grande coopération entre les organismes nationaux de loisir, leurs membres, bénévoles et collaborateurs.



Dans le contexte de pandémie de la COVID-19 et des mesures de confinement, l’importance du rôle social du loisir prend une toute autre dimension. Le loisir dont la finalité vise la détente, le divertissement et le développement individuel et collectif contribue au maintien d’un équilibre de vie. Le Conseil québécois du loisir joint sa voix pour inviter la population à prendre conscience que les temps libres sont tout indiqués pour créer et renforcer les liens familiaux et sociaux et ce même en respectant une distanciation physique. C’est un appel à redécouvrir la richesse et les impacts positifs du loisir. Au Québec, des milliers de citoyens et d’organisations sont engagés auprès de leurs communautés dans une grande diversité de lieux, de clientèles ou d’activités pour rendre le loisir accessible à tous.

C’est pourquoi le Conseil québécois du loisir souhaite offrir à la population une référence en loisir pour embellir et enrichir ce temps de pause. Cette plateforme sera en constante évolution au fil des jours. On pourra y découvrir un monde d’experts, de bonnes pratiques et d’idées d’activités à faire en solo ou en famille.

Comme activité de lancement, vous pourrez assister à une conférence en direct de la Fédération des astronomes amateurs du Québec ce jeudi 2 avril à 19h30, sur l’astéroïde Bennu et la mission OSIRIS-Rex, première mission de retour d'échantillon d'astéroïde à laquelle participe le Canada.

Bref, une foule d’informations utiles, ludiques, éducatives et divertissantes pour égayer les journées et les esprits! Une découverte qui sera utile lorsque nous aurons traversé cette crise et que nous aurons à nouveau le loisir de nous rencontrer et d’agir ensemble en loisir.

Par ailleurs, le Conseil québécois du loisir met également à la disposition de ses membres et du grand public une boîte à outils spéciale Info COVID-19 www.boiteaoutils-cql.com/infocovid-19 regroupant toutes les actualités, communiqués officiels et informations essentielles en lien avec la situation d’urgence sanitaire prévalant actuellement.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif. Le CQL regroupe et représente les organismes nationaux du loisir et leurs réseaux de quelques 4500 organisations en plus de soutenir leur développement. Il favorise la concertation, le réseautage et les partenariats associatifs, publics et privés, québécois, canadiens et internationaux. Il contribue par le loisir au développement social, culturel et économique du Québec. Il défend le droit au temps libre et aux loisirs pour tous et en favorise l’accessibilité.