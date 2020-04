April 02, 2020 20:00 ET

April 02, 2020 20:00 ET

圣地亚哥, 加利福尼亚洲, April 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美冠科今天宣布,通过与华盛顿大学CoMotion和Dana Farber癌症研究所达成的新协议,将战略性地扩大PDX模型库。这些协议将分别为肿瘤药物开发提供急需的前列腺癌和淋巴瘤模型。

PDX模型是目前最具可译性的临床前体内模型,是临床前肿瘤药物发现和开发的首选模型。然而,某些PDX模型很难从特定的适应症(包括前列腺癌)中获得,而其他临床相关的突变在目前的PDX集合中没有充分的代表性。

中美冠科与华盛顿大学CoMotion的合作将显著增加市场上可供使用的前列腺癌PDX模型的数量。增加了中美冠科已建立的前列腺癌PDX模型库,这组新的LuCaP PDX模型将提供广泛的临床相关模型,包括难以治疗的耐去势前列腺癌,对靶向药物如abiraterone和enzalutamide耐药的PDX模型,以及与疾病相关的包括Arv7雄激素受体表达谱。

与Dana Farber癌症研究所的合作将转而为中美冠科的投资组合带来各种各样的淋巴瘤模型,包括T/NK、套细胞和滤泡性淋巴瘤,以及来自难治或复发患者的DLBCL。还包括具有共同药物靶点的模型,例如具有IDH1突变的脑癌PDX模型和具有靶向药物发现所必需的受体酪氨酸激酶改变的NSCLC-SCC-PDX。

“通过这些令人振奋的协议,我们能够为那些急需更多模型的研究领域提供特性良好的PDX模型,”中美冠科研发部副总裁Davy Ouyang博士说。“中美冠科是PDX技术领域的全球领先者,我们的西方国家模型库将通过这些新增模型得到显著加强,从而使我们的全球客户群更容易获得最前沿的模型。”

新的模型现在将在中美冠科的内部进行扩展,生物库化和特征化,然后将用于各种肿瘤学和免疫肿瘤学研究。这包括药效评估、小鼠临床试验、CAR-T细胞治疗评估、人源化和器官开发。

关于中美冠科

中美冠科是一家JSR生命科学公司,是全球性的药物发现和开发服务公司,为推进肿瘤、炎症和代谢疾病的研究提供转化平台。中美冠科拥有广泛的相关模型和预测工具,为客户供优质的临床候选药物。欲知详情,请浏览:

关于华盛顿大学

路透社将华盛顿大学(university of Washington)评为世界上最具创新性的公立大学之一,该校是联邦资助研究的主要接受者,其创新成果有能力改变世界,从生物燃料替代品,到更有效地治疗老年痴呆症和脑癌,发展中世界饮用水净化技术。华盛顿大学的CoMotion是一个协作创新中心,致力于扩大华盛顿大学社区的全球经济和社会影响。通过开发和连接本地和全球创新生态系统,CoMotion帮助创新者从他们的想法和发现中获得最大的影响。更多信息请访问https://comotion.uw.edu。

传媒查询:

Crown Bioscience

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

pr@crownbio.com

CoMotion at the University of Washington

Donna O’Neill

donnao3@uw.edu